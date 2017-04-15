مدير شرطة المرور يتابع تداعيات انفجار خط غاز شارع التسعين ويبحث الطرق البديلة

كتب - علاء عمران:

انتقل اللواء عادل زكي، مساعد وزير الداخلية للمرور، وقيادات الحماية المدنية، إلى موقع انفجار خط غاز في مدخل شارع التسعين بالتجمع الخامس، لمتابعة جهود القوات وتأمين المنطقة.

وأشراف مساعد الوزير للمرور، على أعمال تنظيم حركة سير السيارات لسحب الكثافات المرورية وإيجاد الطرق البديلة للحد من التكدسات لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح خط الغاز.

كانت غرفة عمليات المرور، تلقت بلاغا يفيد بوقوع انفجار خط غاز واشتعال النيران قبل مدخل شارع التسعين بالتجمع الخامس، مما تسبب في توقف الحركة المرورية.

وتأثرت حركة السير بالطريق القادم من المعادي للمتجه للسويس، وأمر اللواء عادل زكي، مساعد وزير الداخلية للمرور، بإغلاق الطريق من القادم من المعادي خوفا على قائدي السيارات.

ونصحت إدارة المرور قائدي السيارات بالنسبة للقادم من طريق السويس اتجاه المنيب بأن يتم السير حتى نفق التسعين والدخول على طريق الخدمة.