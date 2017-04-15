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المنوفية تعلن الطوارئ استعدادًا لاحتفالات شم النسيم

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المنوفية تعلن الطوارئ استعدادًا لاحتفالات شم النسيم المنوفية تعلن الطوارئ استعدادًا لاحتفالات شم النسيم

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هشام عبد الباسط محافظ المنوفية

المنوفية مروة فاضل:

أعلن الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، اليوم السبت، تشكيل غرف عمليات بكافة مراكز ومدن المحافظة، ورفع درجة الاستعداد والطوارئ والتنسيق بين الصحة والتموين والطب البيطري، لاتخاذ التدابير الوقائية استعدادا لاستقبال شم النسيم وأعياد الربيع.

وأمر المحافظ بالمرور على مصانع الأسماك المملحة والمدخنة ومحلات بيعها، وسحب عينات من السلع الغذائية، وإرسالها للمعامل للتأكد من صلاحيتها، مع إعدام غير الصالح منها في الحال، وكذا تكثيف وإحكام الرقابة على محلات بيع الأغذية والباعة الجائلين، فضلا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المستهلك من التلاعب واستغلال التجار، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية لمواجهة حالات التسمم الغذائي، وتوفير الأمصال اللازمة.

من جهتها، لفتت الدكتورة هناء سرور، مدير مديرية الصحة بالمنوفية، إلى اتخاذ عدة إجراءات علاجية منها رفع حالة الطوارئ بجميع المستشفيات العامة والمركزية في الفترة من 13 إلى 18 من شهر إبريل الجاري، مع زيادة عدد الأطباء والنوبتجيات، وتوافر الأدوية والأمصال والمستلزمات الطبية الضرورية لحالات الطوارئ، والدفع بعربات الإسعاف بكافة المراكز والمدن لسرعة التعامل مع الحالات المرضية، فضلا عن تلقي كافة البلاغات الطارئة على أرقام تليفونات 2176084 – 2176085 – 2176089.

كما أعلن الدكتور مجدي أبو الليل، مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية، تكثيف الحملات المرورية للجنة حماية المستهلك، لمتابعة صلاحية السلع الغذائية بالمحلات والمطاعم ومصانع الأسماك والرنجة وثلاجات اللحوم والدواجن، للتأكد من سلامتها.

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