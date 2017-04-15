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الجبلاية: تأجيل لقاء الزمالك ومصر للمقاصة في حالة واحدة فقط

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الجبلاية: تأجيل لقاء الزمالك ومصر للمقاصة في حالة واحدة فقط الجبلاية: تأجيل لقاء الزمالك ومصر للمقاصة في حالة واحدة فقط

التحرير

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كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة، أن هناك اتجاه قوي لدى الجبلاية لرفض تأجيل مباراة الزمالك ومصر للمقاصة.

وقال المصدر لـ "التحرير"، إن اتحاد الكرة سيوافق على تأجيل المباراة في حالة واحدة وهي طلب الأمن ذلك، أما طلب الناديين لن يجبر الجبلاية على تأجيل اللقاء.

وأكد ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، أن الأمن هو الذي يحدد مصير تأجيل لقاء الزمالك والمقاصة.

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وقال سويلم لـ "التحرير"، إن اتحاد الكرة لم يتخذ قرارًا جديدًا حول تأجيل اللقاء من عدمه، موضحًا أن الجبلاية تنتظر الرد النهائي من الأمن.

ويواجه الزمالك الرابع بـ 40 نقطة، نظيره للمقاصة  الثاني بـ 54 نقطة، غدًا الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ 22 من الدوري الممتاز، بملعب بتروسبورت.

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التحرير

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