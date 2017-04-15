مظاهرة في حب "عكاشة" أثناء نظر عودته للبرلمان: "بالروح والدم نفديك يا عكاشة"

كتب- محمود الشوربجي:

شهد مجلس الدولة منذ قليل حضور عدد من أنصار الإعلامي توفيق عكاشة، جلسة طعنه على قرار إسقاط عضويته من البرلمان، وقام بعض الأشخاص بترديد هتافات "بالروح وبالدم نفديك يا عكاشة"، و" يا قضاة ويا قضاة لا تخافوا إلا الله".

وقررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، منذ قليل، إحالة الطعن المقام من توفيق عكاشة، لإلغاء قرار إسقاط عضويته من مجلس النواب لدائرة الموضوع وتحديد جلسة 13 مايو لنظره.

وأصدرت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا قضائيًا أوصت فيه الدائرة الأولى فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا، بإحالة الطعن الذي أقامه توفيق عكاشة، لإلغاء قرار إسقاط عضويته من مجلس النواب، إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص.

وكان عكاشة أقام طعنه الذي حمل رقم 39758 لسنة 62، ضد رئيس مجلس النواب ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، أمام المحكمة الإدارية العليا مباشرة، دون أن يبدأ بمرحلة التقاضي الأولى وهي القضاء الإداري.