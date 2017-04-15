‏‫انفجار خط غاز واشتعال النيران قبل مدخل شارع التسعين بالتجمع الخامس

كتب-علاء عمران:

وقع انفجار بأحد خطوط الغاز واشتعال النيران قبل مدخل شارع التسعين بالتجمع الخامس، مما تسبب في توقف الحركة المرورية.

وتأثرت حركة السير بالطريق القادم من المعادي للمتجه للسويس، وأمر اللواء عادل زكي، مساعد وزير الداخلية للمرور، بإغلاق الطريق من القادم من المعادي خوفا على قائدي السيارات.

ونصحت إدارة المرور قائدي السيارات بالنسبة للقادم من طريق السويس اتجاه المنيب بأن يتم السير حتى نفق التسعين والدخول على طريق الخدمة.