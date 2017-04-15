أخبار عاجلة

بشرى سارة.. الغرفة التجارية تعلن إنخفاض سعر السكر 4.5 جنيه للكيلو خلال شهرين -
سقوط عدة قذائف قرب المطار الدولي في مقديشو -
"رادارات الجيزة" تلتقط 70 مخالفة خلال 24 ساعة -
إبراهيموفيتش يؤكد على أحقية مورينيو في انتقاده -
الإنتاج يبحث عن عودة الانتصارات أمام الداخلية -
البرادعي: قبول الآخر لن يأتي بالإنكار ومصر واحدة بالجميع -
وزير التموين: مناقشة زيادة الدعم في رمضان الأربعاء المقبل -
الأوقاف: 40 مليون جنيه نقدا إعانة للفقراء خلال رمضان -
فيديو.. لحظة مرور السيارة فوق طفل ثلاث سنوات لانشغال السائق بمكالمة تلفونية -
"النقل العام" تنقذ محطة ترام الرمل التاريخية من الانهيار - صور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

‏‫انفجار خط غاز واشتعال النيران قبل مدخل شارع التسعين بالتجمع الخامس

Google+ Print
‏‫انفجار خط غاز واشتعال النيران قبل مدخل شارع التسعين بالتجمع الخامس ‏‫انفجار خط غاز واشتعال النيران قبل مدخل شارع التسعين بالتجمع الخامس

مصراوي Masrawy

انفجار أحد خطوط الغاز واشتعال النيران بالتجمع الخا

كتب-علاء عمران:

وقع انفجار بأحد خطوط الغاز واشتعال النيران قبل مدخل شارع التسعين بالتجمع الخامس، مما تسبب في توقف الحركة المرورية.

وتأثرت حركة السير بالطريق القادم من المعادي للمتجه للسويس، وأمر اللواء عادل زكي، مساعد وزير الداخلية للمرور، بإغلاق الطريق من القادم من المعادي خوفا على قائدي السيارات.

ونصحت إدارة المرور قائدي السيارات بالنسبة للقادم من طريق السويس اتجاه المنيب بأن يتم السير حتى نفق التسعين والدخول على طريق الخدمة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
سقوط عدة قذائف قرب المطار الدولي في مقديشو

سقوط عدة قذائف قرب المطار الدولي في مقديشو

"رادارات الجيزة" تلتقط 70 مخالفة خلال 24 ساعة

"رادارات الجيزة" تلتقط 70 مخالفة خلال 24 ساعة

"النقل العام" تنقذ محطة ترام الرمل التاريخية من الانهيار - صور

"النقل العام" تنقذ محطة ترام الرمل التاريخية من الانهيار - صور

محافظ دمياط: زيادة ميزانية خطة الإحلال والتجديد بـ"مياه الشرب"

محافظ دمياط: زيادة ميزانية خطة الإحلال والتجديد بـ"مياه الشرب"