تلفزيون: 25 قتيلا على الأقل و16 مفقودا في فيضانات في إيران

طهران، إيران (أ ف ب)

قتل 25 شخصا على الأقل وفقد 16 آخرون في فيضانات نجمت منذ بعد ظهر الجمعة عن أمطار غزيرة في اربع محافظات بشمال غرب إيران، كما ذكرت وسائل إعلام إيرانية السبت.

وقال إسماعيل نجار رئيس هيئة إدارة الأزمات في البلاد إن "25 شخصا قتلوا في الفيضانات في أربع محافظات" بشمال غرب إيران.

وكانت حصيلة سابقة تحدثت عن مقتل 14 شخصا على الأقل وفقدان 37 آخرين في الفيضانات. وأكثر بلدتين متضررتين هما اجابشير وآذرشهر في محافظة أذربيجان الشرقية.

ويمكن أن ترتفع حصيلة الضحايا لأن أمطارا غزيرة ما زالت تهطل في المنطقة.

وبث التلفزيون تسجيلات فيديو تظهر فيها فيضانات تجرف سيارات.

ونشرت فرق إنقاذ وخصوصا من منظمة الهلال الأحمر والجيش والحرس الثوري لمساعدة المنكوبين.