أخبار عاجلة

بشرى سارة.. الغرفة التجارية تعلن إنخفاض سعر السكر 4.5 جنيه للكيلو خلال شهرين -
سقوط عدة قذائف قرب المطار الدولي في مقديشو -
"رادارات الجيزة" تلتقط 70 مخالفة خلال 24 ساعة -
إبراهيموفيتش يؤكد على أحقية مورينيو في انتقاده -
الإنتاج يبحث عن عودة الانتصارات أمام الداخلية -
البرادعي: قبول الآخر لن يأتي بالإنكار ومصر واحدة بالجميع -
وزير التموين: مناقشة زيادة الدعم في رمضان الأربعاء المقبل -
الأوقاف: 40 مليون جنيه نقدا إعانة للفقراء خلال رمضان -
فيديو.. لحظة مرور السيارة فوق طفل ثلاث سنوات لانشغال السائق بمكالمة تلفونية -
"النقل العام" تنقذ محطة ترام الرمل التاريخية من الانهيار - صور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

تلفزيون: 25 قتيلا على الأقل و16 مفقودا في فيضانات في إيران

Google+ Print
تلفزيون: 25 قتيلا على الأقل و16 مفقودا في فيضانات في إيران تلفزيون: 25 قتيلا على الأقل و16 مفقودا في فيضانات في إيران

مصراوي Masrawy

سيول جراء الأمطار الغزيرة في شمال إيران في 2 سبتمب

طهران، إيران (أ ف ب)

قتل 25 شخصا على الأقل وفقد 16 آخرون في فيضانات نجمت منذ بعد ظهر الجمعة عن أمطار غزيرة في اربع محافظات بشمال غرب إيران، كما ذكرت وسائل إعلام إيرانية السبت.

وقال إسماعيل نجار رئيس هيئة إدارة الأزمات في البلاد إن "25 شخصا قتلوا في الفيضانات في أربع محافظات" بشمال غرب إيران.

وكانت حصيلة سابقة تحدثت عن مقتل 14 شخصا على الأقل وفقدان 37 آخرين في الفيضانات. وأكثر بلدتين متضررتين هما اجابشير وآذرشهر في محافظة أذربيجان الشرقية.

ويمكن أن ترتفع حصيلة الضحايا لأن أمطارا غزيرة ما زالت تهطل في المنطقة.

وبث التلفزيون تسجيلات تظهر فيها فيضانات تجرف سيارات.

ونشرت فرق إنقاذ وخصوصا من منظمة الهلال الأحمر والجيش والحرس الثوري لمساعدة المنكوبين.

 

#الكلمات المتعلقة

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
فيديو.. لحظة مرور السيارة فوق طفل ثلاث سنوات لانشغال السائق بمكالمة تلفونية

فيديو.. لحظة مرور السيارة فوق طفل ثلاث سنوات لانشغال السائق بمكالمة تلفونية

بالفيديو شاهد اغرب حادثة اختفاء لسيدة اثناء بث مباشر على التليفزيون

بالفيديو شاهد اغرب حادثة اختفاء لسيدة اثناء بث مباشر على التليفزيون

مدير أعمال ''أوكا'' يرد على اتهام مي كساب بمفاجأة في قضية التزوير - فيديو

مدير أعمال ''أوكا'' يرد على اتهام مي كساب بمفاجأة في قضية التزوير - فيديو

فيديو| لهذا السبب بكت نجوى كرم في الحلقة المباشرة الأولى لبرنامج Arabs Got Talent

فيديو| لهذا السبب بكت نجوى كرم في الحلقة المباشرة الأولى لبرنامج Arabs Got Talent