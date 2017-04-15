رئيس ألمانيا يأمل في استمرار تضامن بلاده مع باريس

برلين (د ب أ)

أعرب الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير عن أمله في استمرار التضامن الوثيق بين برلين وباريس عقب الانتخابات الرئاسية الفرنسية.

وقال شتاينماير، في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية اليوم السبت: "فقط عندما نجعل سويا - بالأخص ألمانيا وفرنسا- أوروبا فاعلا حقيقيا في العالم، سيكون لنا نفوذ... إذا امتنعنا عن ذلك، مثلما تريد أحزاب شعبوية قومية في فرنسا أيضا، فلن نكون لاعبين، بل سنصبح كرة قدم لقوى أخرى".

وحذر شتاينماير من نجاح محتمل للمرشحة الشعبوية اليمينية المناهضة لأوروبا مارين لوبان في الانتخابات الفرنسية.

وقال موجها نداءه للفرنسيين: "لا تنصتوا للعبارات الخلابة التي يتفوه بها من يعدون بمستقبل فرنسي كبير بعد القضاء على كافة ما ينتمي إلى فرنسا اليوم، والذي يمثل ضمانة للاستقرار الأوروبي وحجر أساس للاتحاد الأوروبي".

وأضاف: "الاتحاد الأوروبي قد يكون صعبا، لكنه مكسب لنا كافة، ولفرنسا أيضا".

تجدر الإشارة إلى أن الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية ستجرى في 23 أبريل الجاري.