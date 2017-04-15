بالأسماء.. تموين كفر الشيخ تعلن وصول 383 بطاقة ذكية للمواطنين

كفر الشيخ - إسلام عمار

أعلن المحاسب عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والمتحدث الرسمى للمديرية، اليوم السبت، وصول 383 بطاقة ذكية، لمواطنين يتبعون إدارة تموين بندر دسوق.

وينشر "مصراوي" كشوف أسماء أصحاب تلك البطاقات الذكية.