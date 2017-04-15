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بالأسماء.. تموين كفر الشيخ تعلن وصول 383 بطاقة ذكية للمواطنين

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مصراوي Masrawy

تموين كفر الشيخ تعلن وصول 383 بطاقة ذكية (1)تموين كفر الشيخ تعلن وصول 383 بطاقة ذكية (1)

تموين كفر الشيخ تعلن وصول 383 بطاقة ذكية (2)تموين كفر الشيخ تعلن وصول 383 بطاقة ذكية (2)

تموين كفر الشيخ تعلن وصول 383 بطاقة ذكية (3)تموين كفر الشيخ تعلن وصول 383 بطاقة ذكية (3)

تموين كفر الشيخ تعلن وصول 383 بطاقة ذكية (4)تموين كفر الشيخ تعلن وصول 383 بطاقة ذكية (4)

كفر الشيخ - إسلام عمار

أعلن المحاسب عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة بكفر الشيخ، والمتحدث الرسمى للمديرية، اليوم السبت، وصول 383 بطاقة ذكية، لمواطنين يتبعون إدارة تموين بندر دسوق.

وينشر "مصراوي" كشوف أسماء أصحاب تلك البطاقات الذكية.

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