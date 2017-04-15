بالصور.. مدير "زراعة بورسعيد" يطالب بـ"الضبطية القضائية" للأطباء والمهندسين

بورسعيد - طارق الرفاعي:

عرض المهندس محمد إبراهيم، مدير مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، اليوم السبت، علي الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة والأسماك، عدة مقترحات للحد من المشكلات التي تعوق تنمية الثروة الحيوانية والداجنة.

وطالب "ابراهيم"، خلال تواجد نائب وزير الزراعة بديوان عام محافظة بورسعيد، بسرعة استخراج الضبطية القضائية لمهندسي الإنتاج الحيواني والأطباء البيطريين، وتراخيص التشغيل لمزارع الماشية، أسوة بما تم مع مزارع الدواجن بصدور القرار رقم 268 لسنة 2017، وإعادة صرف بدل مصاريف الحصر العام للماشية كما كان في السابق.

وأعلن مدير مديرية الزراعة أعداد مزارع الثروة الداجنة بالمحافظة ومنها: 19 مزرعة بداري لتسمين الدواجن بجنوب وغرب المحافظة بطاقة فعلية 336 ألف و600 دجاجة، ومزرعتين لإنتاج بيض المائدة بغرب المحافظة لإنتاج 33 ألف و250 دجاجة، بالإضافة إلى 5 ملايين و367 ألفا و123 بيضة، ومزرعة واحدة للأمهات بغرب المحافظة بطاقة 38 ألف دجاجة، تنتج 4 ملايين و548 ألفا و600 دجاجة، و3 مزارع لإنتاج الأرانب بالجنوب والغرب، لإنتاج 758 أرنبا بطاقة 34 أمهات، ومزرعة واحدة بغرب بورسعيد لتسمين السمان بطاقة فعلية تبلغ 193 ألفا.

واستقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الدكتورة منى محرز، فور وصولها بديوان عام المحافظة، لعقد اجتماع مع القيادات التنفيذية والمعنية، لمناقشة عدد من الملفات، تعقبها جولة بمنطقة سهل الطينة والقابوطي الجديد والجزر والمراحات.