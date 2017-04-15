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بالصور.. رئيس نادي برشلونة يزور أسوان

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مصراوي Masrawy

رئيس نادي برشلونة يزور أسوانرئيس نادي برشلونة يزور أسوان

رئيس نادي برشلونة يزور أسوان (2)رئيس نادي برشلونة يزور أسوان (2)

رئيس نادي برشلونة يزور أسوان (3)رئيس نادي برشلونة يزور أسوان (3)

رئيس نادي برشلونة يزور أسوان (4)رئيس نادي برشلونة يزور أسوان (4)

رئيس نادي برشلونة يزور أسوان (5)رئيس نادي برشلونة يزور أسوان (5)

أسوان: إيهاب عمران

زار جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادى برشلونة الإسباني، مدينة أسوان خلال جولة سياحية بين الأقصر وأسوان، لقاء أعياد الربيع وشم النسيم.

تضمنت جولة رئيس برشلونة بأسوان، زيارة قرية غرب سهيل النوبية، ثم جولة نيلية وزيارة عدد من المواقع السياحة والأثرية بالمدينة.

وحرص عدد من أهالي أسوان والنوبة، على التقاط الصور التذكارية مع رئيس النادى الكتالوني، ودار بينهم حديث حول فريق برشلونة، أحد أساطير الكرة العالمية.

وكان رئيس برشلونة وصل، الأربعاء الماضي إلى القاهرة، منها إلى الأقصر ثم أسوان، ومن المقرر أن يغادر عائدا لبلاده 17 أبريل المقبل.

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