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بالصور.. بورسعيد تعرض خطة تطوير مجزر القابوطي علي نائب وزير الزراعة

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مصراوي Masrawy

بالصور.. بورسعيد تعرض خطة تطوير مجزر القابوطي علي نائب وزير الزراعة خطة تطوير مجزر القابوطي

بورسعيد - طارق الرفاعي:

عرض المهندس السيد خلف، مدير المساحة بمحافظة بورسعيد، اليوم السبت، علي الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والأسماك، الاحتياجات المطلوبة لرفع الطاقة الإنتاجية لمجزر القابوطي الجديد من 300 رأس ماشية إلي 800 رأس يوميًا.

وشدد "خلف"، خلال تواجد "محرز" بديوان عام محافظة بورسعيد، على ضرورة توفير صندوق ذبيح لكل عنبر يدوي بإجمالي صندوقين، وتوفير 60 بلانك جديد حمولة 2 طن، و60 خطاف استانلس، لتعليق الذبائح، بالإضافة إلي 2 ماتور كهرباء، وتوفير قطع الغيار اللازمة لصيانة فرن الاعدام لضمان عدم تعطله عن العمل.

كان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، استقبل دكتورة مني محرز، فور وصولها بديوان عام المحافظة لعقد إجتماع مع القيادات التنفيذية والمعنية لمناقشة عدد من الملفات، يعقبها جولة بمنطقة سهل الطينة والقابوطي الجديد والجزر والمراحات.

خطة تطوير مجزر القابوطي

خطة تطوير مجزر القابوطي

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