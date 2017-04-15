تنفيذ 4 قرارات إزالة لاسترداد 3000 متر بالتبين

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شنت سلطات محافظة القاهرة حملة مكبرة، اليوم السبت، بمنطقة التبين بحلوان أسفرت عن تنفيذ 4 قرارات إزالة لتعديات مقامة على قطعة أرض مساحتها حوالي 3000 متر2 بأرض المشتل بكورنيش النيل بحي التبين، كان تم التعدي عليها ببناء 5 محلات أدوات كهربائية وفرنين و3 مقاهٍ، وتم تسليم الأرض لحي التبين بعد تنفيذ الإزالة دون أي إشغالات.

وثمن المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، التنسيق والتعاون المشترك بين المحافظة وأجهزة مديرية الأمن المختلفة بقيادة اللواء خالد عبدالعال، مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، في إزالة المخالفات البنائية ورفع الإشغالات، وعودة الانضباط إلى شوارع القاهرة، ووجه المحافظ رئيس حي التبين بالتحفظ على الأرض، لحين انتهاء الإدارة العامة للتخطيط العمراني من دراسة كيفية استغلالها الاستغلال الأمثل بما يعود بالفائدة على المحافظة وأهالي الحي.

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وقال عبدالحميد، إن الأيام المقبلة ستشهد حملة مكثفة لإزالة المخالفات والتعديات بهدف تحقيق الردع لكل من تسول له نفسه الاستيلاء على أراضي الدولة دون وجه حق لتحقيق منافع خاصة وفرضاً لهيبة الدولة وسيادة القانون، مشيراً إلى أن الأولوية في أعمال الإزالات ستكون للعقارات المهددة للحياة والتي تمثل خطورة على قاطنيها أو المارة، كذلك العقارات المقامة على أراضي أملاك دولة أو على مشروعات البنية التحتية مما يمثل خطورة على المشروع.

وأضاف محافظ القاهرة، أن أجهزة الأحياء المختلفة ستكون على أهبة الاستعداد خلال إجازة عيد القيامة وشم النسيم لعدم السماح بأي مخالفات بنايئة، حيث يقوم البعض باستغلال فترة الإجازات للبناء خلسة، وأن هناك عمليات متابعة لكافة شوارع وأحياء القاهرة للمراقبة ورصد المخالفات والتعامل معها.