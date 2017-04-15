23.2 مليار جنيه دعم البطاقات التموينية لـ71 مليون فرد في الموازنة الجديدة

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كشفت بيانات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المقبل 2017 - 2018، أن إجمالى حجم دعم البطاقات التموينية وبدل نقاط الخبز يبلغ نحو 23.2 مليار جنيه.

وأشارت بيانات الموازنة إلى أن دعم البطاقات يشمل نحو 17.8 مليار جنيه للدعم المالى لسلع البطاقة التموينية، على أن تشمل نحو 71 مليون مواطن، بحصة تبلغ نحو 21 جنيها لكل فرد.

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كما يبلغ دعم نقاط الخبز عن وفر الكميات نحو 5.3 مليار جنيه، وتشمل نحو 53.8 مليار رغيف خبز، بقيمة دعم تبلغ نحو 10 قروش لرغيف العيش الواحد.

وارتفعت قيمة دعم السلع التموينية ليبلغ نحو 63 مليار جنيه خلال موازنة العام المالى المقبل 2017 - 2018، فى مقابل نحو 41.1 مليار جنيه خلال موازنة العام المالى الحالى 2016 - 2017.