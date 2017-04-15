وزيرة الاستثمار تلتقي مدير «تحيا مصر».. وتبحث إنشاء صناديق استثمار متخصصة

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التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، محمد العشماوى، المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، وذلك بمقر الوزارة بصلاح سالم.

وقال محمد العشماوى، إن الصندوق يختص بمعاونة أجهزة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية فى مجالات العشوائيات والحد من ظاهرة الأطفال بلا مأوى، التى تساهم فى دعم الموقف الاجتماعى والاقتصادى بالدولة، وإقامة مشروعات تنموية تقوم عليها شركات جديدة مملوكة ملكية تامة للصندوق أو يساهم رأسمالها، إضافة إلى تنمية وتنشيط ودعم الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر، ووجهت الوزيرة، بعقد اجتماع دورى ثابت للصندوق بشكل شهرى، بالتنسيق مع أعضاء اللجنة التنفيذية.

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واتفق الجانبان، على ضرورة العمل على زيادة موارد الصندوق، نظرًا لدوره فى العمل على توفير حياة كريمة للمواطنين، وفى هذا الإطار، بحثت الوزيرة مع "العشماوى" إنشاء صناديق استثمار متخصصة، مثل صندوق لدعم إنتاج الأدوية، وصندوق للصناعات الزراعية ومعالجة الفاقد الزراعى، ودعت الوزيرة، المستثمرين ورجال الأعمال إلى دعم صندوق تحيا مصر، فى إطار المسؤولية المجتمعية ومساندة الاقتصاد المصرى، ولما ينعكس ذلك من تضافر الجهود والتعاون الحقيقى بين أفراد المجتمع ليمثل نموذجًا ايجابيًا للتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، الذى يسهم فى تنمية المجتمع فى مختلف المجالات.

وذكر "العشماوى" أنه تم بدء عمل شركة مصر للإيجار التمويلى، التى يساهم صندوق تحيا مصر فيها بنسبة 39% وبنك مصر بنسبة 51% والقابضة للتأمين بنسبة 10%، والتى تستهدف دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتخفيف العبء عن الشباب فى تمويل مشروعاتهم.