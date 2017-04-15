سر لقب والده ورفضه بمعهد التمثيل.. أبرز تصريحات أحمد فلوكس في «ده كلام»

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حل الفنان أحمد فلوكس ضيفًا أمس الجمعة على برنامج "ده كلام" بفضائية "dmc" والذى تقدمه الإعلامية سالى شاهين، وكشف خلال الحلقة عن العديد من جوانب حياته الشخصية والفنية أيضًا، والتى نرصد أبرزها خلال التقرير التالى..

سر لقب "فلوكس"

كشف الفنان الشاب خلال الحلقة عن معنى اسم "فلوكس"، مشيرًا إلى أنه اسم مستعار وأن والده الفنان فاروق فلوكس عندما كان مهندسًا كان يخرج فى رحلات وبأحد المعسكرات بمرسى مطروح تهكم على زميل له بكلية دار علوم له كان يرتدى "كاسكتة"، فرد عليه قائلًا له "أنت فلوكس" ويرمز إلى "نبات لا ينمو إلا فى الأماكن الراكدة فقط''، ومن هنا اشتهر والده بهذا الاسم.

وكشف فلوكس الابن أنه عندما طالبه المنتج محمد العدل بتغيير اسمه رفض بشدة قائلًا "لا مش هينفع أغير اسمي"، وهو ما تسبب له في أزمة كبيرة خاصة أنه وقتها كان قد تعاقد على تقديم ثلاثة أعمال، وأخذ قرارًا حينها بأنه إذا أثر اسمه عل تاريخ والده سيترك الفن.

رفضه في "معهد التمثيل"

قال "فلوكس" إنه لم يتم قبوله فى معهد التمثيل، معللًا ذلك بأنه من الممكن أن يكون "عك شوية" فى المشهدين اللذين أداهما، وكان أحدهما بالفصحى والآخر بالعامية، ولكن على الرغم من ذلك لم يتملك منه الإحباط، قائلًا: "اللى حاطط قدامه هدف مايسمعش لحد إلا لو نصيحة بجد، ومايحبطش، ويركز فى الهدف اللى هو عايزه.. بس.. بس".

شخصية "زكريا" زادت من شهرتي

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أكد فلوكس أن شخصية "زكريا" التى قام بدورها في مسلسل "الأب الروحي" كانت سببًا فى زيادة شعبيته فى المجال الفنى، مشيرًا إلى أن الفضل في ذلك يرجع للمخرج بيتر ميمي ودوره الكبير في إظهار شخصية زكريا بهذا الشكل الذي جذب الكثير من المشاهدين.

«لو ابني فكر يمثل هجري وراه بالشبشب»

كشف فلوكس عن رفضه لفكرة دخول نجله الوسط الفني، قائلًا إنه "هايجرى وراه بالشبشب لو قرر يمثل"، لافتًا إلى أن ذلك كان نفس موقف والده عندما أخبره بأنه سيخوض التجربة، وله حرية الاختيار بعد ذلك.

سبب شعبية "زكريا العطار"

أرجع بطل "الأب الروحي" الفضل فى نجاح شخصية "زكريا العطار" إلى المخرج الذى لعب دورًا كبيرًا فى "بروزة" الشخصية، قائلًا إن الممثل مهما كان مجتهدًا ومحترفًا إلا أنه يلزمه مخرج محترف يبروز الدور الذى يجسده، مشيرًا إلى أن حب الجمهور له أسعده كثيرًا، وأن ما أسعده أكثر تقليد الأطفال له فى دور زكريا العطار عندما ذهب إلى الحارة لإحضار أخته والتى كانت تقوم بدورها الفنانة "ميريهان حسين".