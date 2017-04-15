دورتموند يستقبل فرانكفورت للصحوة من التفجيرات

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

يستضيف نادي باير ليفركوزن نظيره بايرن ميونخ، اليوم السبت، بملعب باي أرينا، بقيادة الحكم دانيل سايبيرت، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الألماني "بوندسليجا".

ويبدأ بايرن ميونيخ العد العكسي للقبه الخامس على التوالي، كما اعتاد في المواسم الأخيرة حيث أنه يتصدر جدول الترتيب بفارق مريح يبلغ حاليا 10 نقاط عن لايبزيج الثاني، وسيكون في امكانه في حال فوزه أمام ليفركوزن وخسارة مطارده أمام ضيفه فرايبورج، أن يحسم اللقب بداية من المرحلة المقبلة.

وتقام هذه المرحلة على وقع خسارة الأندية الثلاثة الممثلة لألمانيا في ذهاب ربع نهائي البطولات الاوروبية، حيث سقط بايرن على أرضه امام ريال مدريد الاسباني 1-2 في دوري أبطال أوروبا، ومثله فعل بوروسيا دورتموند أمام موناكو الفرنسي 2-3، وخسر شالكه على أرض أياكس أمستردام الهولندي 0-2، في الدوري الأوروبي.

ويغيب عن بايرن ميونخ متصدر ترتيب الهدافين (26) البولندي روبرت ليفاندوفسكي بسبب الإيقاف لنيله خامس إنذاراته الأسبوع الماضي في الفوز الكبير على دورتموند 4-1، علما بأنه غاب عن مواجهة ريال بسبب اصابة في كتفه.

ويمني بايرن ميونيخ النفس بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 2013 وثلاثيته التاريخية (الدوري والكأس المحليان ودوري الابطال) مع يوب هاينكيس.

في المقابل يرغب لايبزيج الذي شكل مفاجأة هذا الموسم، تأكيد تأهله المباشر إلى دوري أبطال أوروبا (حيث تتأهل الأندية الثلاثة الأولى مباشرة الى دوري الابطال فيما يخوض الرابع ملحقا مؤهلا) عندما يستقبل فرايبورج السادس والذي حقق فوزين على التوالي في الدوري.

وتتركز الاضواء على بوروسيا دورتموند الرابع الذي يستقبل اينتراخت فرانكفورت بعد أيام على تعرض حافلته لثلاثة تفجيرات أثناء توجهها لمواجهة موناكو، وتأجلت المباراة إلى الأربعاء وخسرها دورتموند 2-3 ليضعف حظوظه بالتأهل إلى نصف النهائي لأول مرة منذ 2013.

وفيما يلي نستعرض مباريات اليوم في «البوندسليجا»:

شاهد أيضا

- بوروسيا دورتموند × آينتراخت فرانكفورت الساعة 3.30.

- فولفسبورج × إنجولشتات الساعة 3.30.

- ماينز × هيرتا برلين الساعة 3.30.

- أوجسبورج × كولن الساعة 3.30.

- هوفنهايم × بوروسيا مونشنجلادباخ الساعة 3.30.

- لايبزيج × فرايبورج الساعة 3.30.

- باير ليفركوزن × بايرن ميونيخ الساعة 6.30.