تشكيل «ديربي الغضب» إيكاردي يقوم هجوم إنتر أمام ميلان

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أعلن ستيفانو بيولي، المدير الفني لنادي إنتر ميلان، عن تشكيلة فريقه الرسمية لمواجهة ميلان، اليوم السبت، بملعب سان سيرو ( جوزيبي مياتزا )، ضمن مباريات الجولة الـ 32 من الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

وجاء التشكيل كما يلي:-

- حراسة المرمى:- هاندانوفيتش.

- خط الدفاع:- ديمبروسيا - ميديل - ميراندا - ناجاتومو.

- خط الوسط:- كاجلادريني - كوندوجبيا - كاندريفا - جواو ماريو - بيريستش.

- خط الهجوم:- ايكاردي.

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كما أعلن مدرب ميلان، فينتشينزو مونتيلا، عن تشكيلته فريقه وجاءت كما يلي:-

- حراسة المرمى:- دوناروما.

- خط الدفاع:- كلابريا - زاباتا - رومانيولي - دي تشيلو.

- خط الوسط:- كوتشكا - سوزا - فيرنانديز - سوسو.

- خط الهجوم:- باكا - ديولوفيو.