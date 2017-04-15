الليجا.. ريال مدريد للتمسك بالصدارة وبرشلونة لتكريس العقدة أمام سوسيداد

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تستأنف مباريات الجولة الـ 32 بالدوري الإسباني، اليوم السبت، عندما يحل المتصدر ريال مدريد ضيفا ثقيلا على سبروتينج خيخون على ملعب المولينون.

ولم يفز خيخون - صاحب المركز الـ18 برصيد 22 نقطة - على ريال مدريد - صاحب الـ 72 نقطة - سوى في مباراة واحدة في آخر 15 مواجهة جمعت الفريقين، وكانت على ملعب البيرنابيو في أبريل عام 2011، وكانت الهزيمة الأولى للمدير الفني السابق للفريق جوزيه مورينيو.

ويمتلك رالفريق الملكي رقما مميزا على ملعب المولينون من خلال عدم استقبال شباكه أي هدف في آخر 8 مباريات، ويعود آخر انتصار لخيخون على الفريق الملكي على ملعبه إلى شهر أكتوبر من عام 1994.

وزار لاعبو ريال مدريد شباك منافسيهم في آخر 42 مباراة في الدوري الإسباني، ولا يتفوق عليهم سوى برشلونة الذي سجل لاعبوه في 64 مباراة متتالية، ويخشى كريستيانو رونالدو وكيلور نافاس تحقيق رقمين سلبيين في مباراة اليوم، حيث فشل رونالدو في تسجيل أي هدف في المباريات الثلاث الأخيرة بالليج، بينما تلقى كيلور نافاس هدفا على الأقل في آخر 9 مباريات، وهو أسوأ أرقامه في الدوري الإسباني.

وفي إطار نفس الجولة، يستقبل برشلونة الوصيف برصيد 69 نقطة، نظيره ريال سوسيداد السابع برصيد 52 نقطة على ملعب "كامب نو"، وهدفه تضميد جراحه الأوروبية، ومواصلة الضغط على ريال مدريد المتصدر.

ولم يخسر ريال سوسيداد أمام برشلونة في آخر لقاءين بالدوري (فوز - تعادل)، ولم يسبق له أن نجح في تفادي الخسارة أمام العملاق الكتالوني في 3 مباريات متتالية في الدوري منذ نوفمبر عام 1995، وخسر سوسيداد آخر 18 مباراة خاضها على ملعب برشلونة.

ولم يحقق ريال سوسيداد سوى 3 انتصارات فقط طوال تاريخه في الدوري الإسباني بمعقل الفريق الكتالوني، وهو أسوأ رقم يحققه ريال سوسيداد على ملعب أي فريق واجهه أكثر من 28 مرة.

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وزار ليونيل ميسي شباك ريال سوسيداد 8 مرات على ملعب "كامب نو" في جميع المسابقات، حيث سجل هذا الموسم 27 هدفا أكثر بهدف واحد عن إجمالي الأهداف التي سجلها طوال الموسم الماضي في الليجا.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني:

ديبورتيفو لاكورونيا - مالاجا الساعة 13:00

سبورتينج خيخون - ريال مدريد الساعة 16:15

أتلتيكو مدريد - أوساسونا الساعة 18:30

برشلونة - ريال سوسيداد الساعة 20:45