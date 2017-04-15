الأربعاء ..ندوة بالتعليم حول الأمن الأدارى

كتبت-ياسمين محمد:

تعقد الإدارة المركزية للأمن، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني،ندوة تثقيفية للعاملين بالوزارة يوم الأربعاء المقبل بعنوان " الأمن مسئولية الجميع ".

وأوضح اللواء عمرو الدسوقى، رئيس الإدارة المركزية للأمن ،أن الندوة تهدف إلى توضيح مفهوم الأمن للعاملين بديوان عام الوزارة، وتحقيق الأمن والاستقرار فى العمل من خلال المشاركة الفعالة لجميع العاملين بالوزارة فى المنظومة الأمنية.

وأضاف الدسوقي أن الندوة ستتناول وصف تاريخى لنشأة الأمن الإدارى بالوزارة، ودور الإدارة المركزية للأمن فى الحفاظ على أمن المعلومات، وأمن الأفراد والمنشآت، ودور الأمن مع منظمات المجتمع المدنى فيما يتفق مع السياسة العامة للدولة وبما يكفل سرية تداول المعلومات، وكذلك دور غرفة العمليات المركزية فى المتابعة الأمنية على مدار 24 ساعة،

وأكد الدسوقى على أن الندوة تستهدف جميع العاملين بديوان عام الوزارة، ومديرى المديريات ومسئولى أمن المديريات، بالإضافة إلى حضور المكتب التنفيذى لاتحاد الطلاب وبعض الطلاب المتميزين فى كافة الأنشطة التربوية فى مديرتى القاهرة والجيزة التعليمتين.