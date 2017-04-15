مقتل 15 مدنيا في حادثين منفصلين في أفغانستان

كابول (د ب أ)

أعلن مسؤولون أفغان، اليوم السبت، أن نساء وأطفال بين 15 مدنيا قتلوا في حادثين منفصلين في جنوب ووسط البلاد.

وقال محمد عمر زواق، وهو متحدث باسم حاكم إقليم هلمند، إن 11 شخصا قتلوا عندما اصطدمت حافلة صغيرة بقنبلة زرعت على جانب الطريق في منطقة أيناك بمقاطعة ناوه مساء أمس الجمعة. وأضاف أنه من المحتمل أن يكون مسلحو طالبان هم من وراء زرع قنابل في الطرق.

وقتلت أيضا امرأتان وطفلان مساء الجمعة عندما ضرب صاروخ منزلا في قرية جاتان بمقاطعة أندار بإقليم غزني بوسط البلاد.

وقال الحاكم الإقليمي عبد المتين كريم لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.ا) إن الصاروخ أطلقه مسلحو طالبان فيما كانوا يهاجمون نقاط التفتيش الأمنية بالقرب من القرية.

وغالبا ما يتحمل المدنيون عبء الاشتباكات بين القوات الأمنية الأفغانية والمتمردين، كما أنهم معرضون لخطر انفجار القنابل التي تزرع على جانب الطرق.

وخلف الصراع الدائر في أفغانستان 3498 قتيلا مدنيا و7920 مصابا العام الماضي، بحسب بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة في أفغانستان (يوناما).