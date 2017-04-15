الصليب الأحمر الألماني يشكو من عدم كفاية تبرعات مواجهة المجاعة في إفريقيا

برلين/أوسنابروك (د ب أ)

شكت منظمة الصليب الأحمر الألماني من محدودية اهتمام المجتمع الدولي بمواجهة أزمة المجاعة في إفريقيا واليمن.

وقال رئيس المنظمة رودولف زايترز في تصريحات لصحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونج" الألمانية الصادرة اليوم السبت إنه من "المخزي" أن تقدم ثمانية دول من إجمالي 195 دولة ممثلة في الأمم المتحدة 90% من المساعدات الإغاثية الدولية، بينما تمتنع باقي الدول عن المساهمة بصورة واضحة.

تجدر الإشارة إلى أن عدد الأعضاء في الأمم المتحدة يبلغ 193 دولة، بالإضافة إلى دولتين تحملان صفة مراقب دائم الفاتيكان وفلسطين.

وأكد زايترز أن أموال التبرعات الدولية المتاحة الآن لا تكفي لمواجهة الأزمة، موضحا أن أزمة المجاعة ستصل ذروتها في فصل الصيف، وقال: "هذا يعني أننا نحتاج إلى نفس طويل".

وذكر زايترز أنه لا يزال هناك حاجة كبيرة للغاية للتبرع لصالح نحو 20 مليون فرد يعانون من الجوع في دولة جنوب السودان ونيجيريا والصومال واليمن، وأضاف: "إذا لم نساعد الآن فإن الأمر ينذر بحدوث أكبر كارثة إنسانية منذ عقود".