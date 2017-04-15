لماذا يتم طلاء "سيقان" الأشجار باللون الأبيض؟

كتبت - هاجر حاتم:

لطالما لفت انتباهنا وجود طلاء أبيض على الكثير من الأشجار في الشوارع والحدائق العامة، فما السبب وراء ذلك؟

إن طلاء الأشجار يحميها من عوامل الجو والتلف السريع، خاصًة الأشجار الصغيرة، فالطلاء بمثابة طبقة حماية للساق الخاص بالشجرة، فضلًا عن أنه يبعد عنها الحشرات "الثاقبة"، وفقًا لما ذكره موقع gardening know how.

أما عن طلائه باللون الأبيض فذلك قد يرجع إلى أن الأبيض يعكس الحرارة، فلا يتسبب بأي نوع من الحروق لساق الشجرة، ويفضل أن يتم استخدام الطلاءات التي لا تحتوي على مواد زيتية وكيمياوية، حتى تسمح للشجرة بأن تتنفس، ولا تؤثر على نموها.