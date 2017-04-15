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صاحبة مركز تجميل تنتحل صفة طبيبة وتُدير مركز بدون ترخيص

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مصراوي Masrawy

صاحبة مركز تجميل تنتحل صفة طبيبة وتُدير مركز بدون ترخيص تُدير مركز بدون ترخيص

كتب – فتحي عمر وسامح غيث:

انتحلت صاحبة مركز تجميل بمنطقة النزهة صفة طبيب، واستخدمت أجهزة ليزر غير مصرح باستخدامها داخل المركز، تم ضبطها وبمواجهتها اعترفت بإدارتها للمركز بدون تصريح من وزارة الصحة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كانت معلومات وردت لضباط إدارة شرطة والتجارة، مفادها أن "سوزان.ح"، 30 سنة، صاحبة مركز للتجميل، بدائرة قسم شرطة النزهة، تُدير المركز بدون تصريح من وزارة الصحة وتنتحل صفة طبيب واستخدامها أجهزة ليزر غير مصرح باستخدامها.

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، تم استهدافها بمأمورية بالاشتراك مع الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي وأطباء العلاج الحر، أسفرت عن ضبطها، وعثر داخل المركز على " 24 فيال حقن للوجه والشعر، و16 زجاجة "TCA “لتقشير البشرة، و7 سرنجة لحقن البشرة".

وقالت التحقيقات بأنه بمواجهتها اعترفت بإدارتها المركز بدون ترخيص وانتحالها صفة طبيب واستخدامها أجهزة ليزر غير مُصرح باستخدامها وبدون تصريح من وزارة الصحة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تُدير مركز بدون ترخيص (2)

تُدير مركز بدون ترخيص (3)

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مصراوي Masrawy

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