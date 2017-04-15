بالصور.. مدير أمن سوهاج لقوات تأمين الكنائس: عدم دخول أي شخص إلا من بوابات المفرقعات

سوهاج - عمار عبد الواحد:

تفقد اللواء مصطفى مقبل، مدير أمن سوهاج، اليوم السبت، يرافقه اللواء أحمد جنيدي، الوكيل الجغرافي لقطاع الآمن المركزي بسوهاج، الخدمات المعينة لتأمين مطرانيه أخميم، ودير الأنبا شنودة ودير الأنبا بشاي، ومطرانية مارجرجس بميدان الثقافة، تزامناً مع أعياد المسيحيين بعيد القيامة.

وطالب مدير أمن سوهاج، القوات المكلفة بتأمين الكنائس والمطرانيات، بتوسيع دائرة الاشتباه السياسي والجنائي، وعدم السماح لأي شخص بدخول تلك الأماكن إلا من خلال بوابات كشف المفرقعات الموجودة على البوابات الرئيسية للكنائس.

وأمر مقبل، القوات باتخاذ كل سُبل ووسائل التأمين في حماية الكنائس ودور العبادة المسيحية، وتحدث مع القوات عن الظروف الأمنية الراهنة، وحثهم على الالتزام بالحرم الآمن للكنائس، وعدم السماح لأي مركبة بالتواجد بجوار الحرم، وحسن معاملة المواطنين.