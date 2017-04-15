أخبار عاجلة

دورتموند يستقبل فرانكفورت للصحوة من التفجيرات -
تشكيل «ديربي الغضب» إيكاردي يقوم هجوم إنتر أمام ميلان -
الليجا.. ريال مدريد للتمسك بالصدارة وبرشلونة لتكريس العقدة أمام سوسيداد -
الليلة.. لقاء المصري أمام كمبالا سيتي في إياب المرحلة الثانية من دور الـ 32 بكأس الكونفدرالية -
8 الصبح - محلل الكرة العالمية عادل كريم للتعليق على أحداث الكرة العالمية فى الإسبوع الماضي -
بالفيديو.. حادث تحرش يهز السعودية .. شاب يمزق ملابس فتاة في الشارع -
الأربعاء ..ندوة بالتعليم حول الأمن الأدارى -
إلغاء احتفالات أعياد شم النسيم بنوادى الإنتاج الحربي تضامنا مع أسر الشهداء -
مقتل 15 مدنيا في حادثين منفصلين في أفغانستان -
الصليب الأحمر الألماني يشكو من عدم كفاية تبرعات مواجهة المجاعة في إفريقيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. مدير أمن سوهاج لقوات تأمين الكنائس: عدم دخول أي شخص إلا من بوابات المفرقعات

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مدير أمن سوهاج خلال لقائه قوات تأمين الكنائس (1)مدير أمن سوهاج خلال لقائه قوات تأمين الكنائس (1)

مدير أمن سوهاج خلال لقائه قوات تأمين الكنائس (2)مدير أمن سوهاج خلال لقائه قوات تأمين الكنائس (2)

مدير أمن سوهاج خلال لقائه قوات تأمين الكنائس (3)مدير أمن سوهاج خلال لقائه قوات تأمين الكنائس (3)

مدير أمن سوهاج خلال لقائه قوات تأمين الكنائس (4)مدير أمن سوهاج خلال لقائه قوات تأمين الكنائس (4)

مدير أمن سوهاج خلال لقائه قوات تأمين الكنائس (5)مدير أمن سوهاج خلال لقائه قوات تأمين الكنائس (5)

مدير أمن سوهاج خلال لقائه قوات تأمين الكنائس (6)مدير أمن سوهاج خلال لقائه قوات تأمين الكنائس (6)

سوهاج - عمار عبد الواحد:

تفقد اللواء مصطفى مقبل، مدير أمن سوهاج، اليوم السبت، يرافقه اللواء أحمد جنيدي، الوكيل الجغرافي لقطاع الآمن المركزي بسوهاج، الخدمات المعينة لتأمين مطرانيه أخميم، ودير الأنبا شنودة ودير الأنبا بشاي، ومطرانية مارجرجس بميدان الثقافة، تزامناً مع أعياد المسيحيين بعيد القيامة.

وطالب مدير أمن سوهاج، القوات المكلفة بتأمين الكنائس والمطرانيات، بتوسيع دائرة الاشتباه السياسي والجنائي، وعدم السماح لأي شخص بدخول تلك الأماكن إلا من خلال بوابات كشف المفرقعات الموجودة على البوابات الرئيسية للكنائس.

وأمر مقبل، القوات باتخاذ كل سُبل ووسائل التأمين في حماية الكنائس ودور العبادة المسيحية، وتحدث مع القوات عن الظروف الأمنية الراهنة، وحثهم على الالتزام بالحرم الآمن للكنائس، وعدم السماح لأي مركبة بالتواجد بجوار الحرم، وحسن معاملة المواطنين.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الأربعاء ..ندوة بالتعليم حول الأمن الأدارى

الأربعاء ..ندوة بالتعليم حول الأمن الأدارى

إلغاء احتفالات أعياد شم النسيم بنوادى الإنتاج الحربي تضامنا مع أسر الشهداء

إلغاء احتفالات أعياد شم النسيم بنوادى الإنتاج الحربي تضامنا مع أسر الشهداء

مقتل 15 مدنيا في حادثين منفصلين في أفغانستان

مقتل 15 مدنيا في حادثين منفصلين في أفغانستان

الصليب الأحمر الألماني يشكو من عدم كفاية تبرعات مواجهة المجاعة في إفريقيا

الصليب الأحمر الألماني يشكو من عدم كفاية تبرعات مواجهة المجاعة في إفريقيا