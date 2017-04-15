ضبط 4 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار في أسوان

أسوان ـ إيهاب عمران:

ضبطت مباحث السياحة والآثار، 4 أشخاص أثناء الحفر والتنقيب عن الآثار بمنزل بمدينة أسوان.

كانت معلومات وصلت لمساعد الوزير لشرطة السياحة والآثار، بتنقيب أحمد محمد أحمد، 38 سنة، عاطل، عن الآثار داخل منزله بشارع عباس فريد وسط مدينة أسوان، وبعد التأكد من صحة المعلومات وتقنين الإجراءات، داهمت حملة من مباحث السياحة والآثار، المنزل، وضبطن صاحبه وعبد الله مسعود عبد الله، 53 سنة، مصمم جرافيك، وحسن عبدالله عبدالحميد، 29 سنة، عامل، ووليد خميس لطفي، 45 سنة، سائق، وجميعهم يقيمون بمحافظة الإسكندرية.

تحرر عن ذلك المحضر رقم (2682 / 2017) إداري القسم.