أخبار عاجلة

دورتموند يستقبل فرانكفورت للصحوة من التفجيرات -
تشكيل «ديربي الغضب» إيكاردي يقوم هجوم إنتر أمام ميلان -
الليجا.. ريال مدريد للتمسك بالصدارة وبرشلونة لتكريس العقدة أمام سوسيداد -
الليلة.. لقاء المصري أمام كمبالا سيتي في إياب المرحلة الثانية من دور الـ 32 بكأس الكونفدرالية -
8 الصبح - محلل الكرة العالمية عادل كريم للتعليق على أحداث الكرة العالمية فى الإسبوع الماضي -
بالفيديو.. حادث تحرش يهز السعودية .. شاب يمزق ملابس فتاة في الشارع -
الأربعاء ..ندوة بالتعليم حول الأمن الأدارى -
إلغاء احتفالات أعياد شم النسيم بنوادى الإنتاج الحربي تضامنا مع أسر الشهداء -
مقتل 15 مدنيا في حادثين منفصلين في أفغانستان -
الصليب الأحمر الألماني يشكو من عدم كفاية تبرعات مواجهة المجاعة في إفريقيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

ضبط 4 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار في أسوان

Google+ Print
ضبط 4 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار في أسوان ضبط 4 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار في أسوان

مصراوي Masrawy

ضبط 4 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار

أسوان ـ إيهاب عمران:
ضبطت مباحث السياحة والآثار، 4 أشخاص أثناء الحفر والتنقيب عن الآثار بمنزل بمدينة أسوان.

كانت معلومات وصلت لمساعد الوزير لشرطة السياحة والآثار، بتنقيب أحمد محمد أحمد، 38 سنة، عاطل، عن الآثار داخل منزله بشارع عباس فريد وسط مدينة أسوان، وبعد التأكد من صحة المعلومات وتقنين الإجراءات، داهمت حملة من مباحث السياحة والآثار، المنزل، وضبطن صاحبه وعبد الله مسعود عبد الله، 53 سنة، مصمم جرافيك، وحسن عبدالله عبدالحميد، 29 سنة، عامل، ووليد خميس لطفي، 45 سنة، سائق، وجميعهم يقيمون بمحافظة الإسكندرية.
تحرر عن ذلك المحضر رقم (2682 / 2017) إداري القسم.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الأربعاء ..ندوة بالتعليم حول الأمن الأدارى

الأربعاء ..ندوة بالتعليم حول الأمن الأدارى

إلغاء احتفالات أعياد شم النسيم بنوادى الإنتاج الحربي تضامنا مع أسر الشهداء

إلغاء احتفالات أعياد شم النسيم بنوادى الإنتاج الحربي تضامنا مع أسر الشهداء

مقتل 15 مدنيا في حادثين منفصلين في أفغانستان

مقتل 15 مدنيا في حادثين منفصلين في أفغانستان

الصليب الأحمر الألماني يشكو من عدم كفاية تبرعات مواجهة المجاعة في إفريقيا

الصليب الأحمر الألماني يشكو من عدم كفاية تبرعات مواجهة المجاعة في إفريقيا