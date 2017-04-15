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محافظ الأقصر يأمر بتكثيف التفتيش على منافذ بيع الأسماك والفسيخ

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محافظ الأقصر يأمر بتكثيف التفتيش على منافذ بيع الأسماك والفسيخ محافظ الأقصر يأمر بتكثيف التفتيش على منافذ بيع الأسماك والفسيخ

مصراوي Masrawy

محمد بدر محافظ الاقصر

الأقصر – محمد محروس:

كلف محمد بدر، محافظ الأقصر، مديريات والصحة بتكثيف الحملات التفتيشية على منافذ بيع الأسماك المدخنة والمملحة والمحفوظة، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، حفاظاً على صحة المواطنين استعدادا لاحتفالات شم النسيم.

كما كلف المحافظ، المسؤولين باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وتكثيف الرقابة على محلات بيع الأغذية، واتخاذ الإجراءات الوقائية والعلاجية في مواجهة حالات التسمم.

وشدد محافظ الأقصر على ضرورة توفير جميع الاحتياجات الخاصة بالمواطنين، والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية والبيئية للسلع التي تشهد إقبالا كبيرا خلال هذه الفترة وعلى رأسها الفسيخ.

وأمر المحافظ بتشكيل غرفة عمليات بمديرية التموين، لمتابعة توفير جميع السلع والمنتجات الخاصة بهذه المناسبة، وتكثيف الرقابة على المخابز البلدية والطباقي وتشغيلها بكامل حصتها.

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