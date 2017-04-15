أخبار عاجلة

دورتموند يستقبل فرانكفورت للصحوة من التفجيرات -
تشكيل «ديربي الغضب» إيكاردي يقوم هجوم إنتر أمام ميلان -
الليجا.. ريال مدريد للتمسك بالصدارة وبرشلونة لتكريس العقدة أمام سوسيداد -
الليلة.. لقاء المصري أمام كمبالا سيتي في إياب المرحلة الثانية من دور الـ 32 بكأس الكونفدرالية -
8 الصبح - محلل الكرة العالمية عادل كريم للتعليق على أحداث الكرة العالمية فى الإسبوع الماضي -
بالفيديو.. حادث تحرش يهز السعودية .. شاب يمزق ملابس فتاة في الشارع -
الأربعاء ..ندوة بالتعليم حول الأمن الأدارى -
إلغاء احتفالات أعياد شم النسيم بنوادى الإنتاج الحربي تضامنا مع أسر الشهداء -
مقتل 15 مدنيا في حادثين منفصلين في أفغانستان -
الصليب الأحمر الألماني يشكو من عدم كفاية تبرعات مواجهة المجاعة في إفريقيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

لصان يحاولان الهرب فيصطدمان بسيارة شرطة في الإسكندرية

Google+ Print
لصان يحاولان الهرب فيصطدمان بسيارة شرطة في الإسكندرية لصان يحاولان الهرب فيصطدمان بسيارة شرطة في الإسكندرية

مصراوي Masrawy

الهرب فيصطدمان بسيارة شرطة

الإسكندرية – محمد عامر:

أصيب عاطلان، أحدهما في حالة خطيرة، إثر إصطدام مركبة "تروسيكل" بسيارة شرطة بمنطقة العطارين وسط الإسكندرية، أثناء محاولتهما الهرب، بعدما شاهدهم ضباط الشرطة حال شروعهما في سرقة أجزاء من دراجة نارية بشارع عبدالحميد بدوي.

تلقى قسم شرطة العطارين إخطارا من ضابط القسم المعين بشارع عبدالحميد بدوي، بمشاهدته "م.ع.ع"، 22 عاما، عاطل، و"ر.ح.أ"، 19 سنة، عاطل، حال شروعهما في سرقة أجزاء من دراجة نارية، وفرا فور رؤية القوات، مستقلين مركبة تروسيكل "بدون لوحات"، قيادة الأول.

وأضاف الضابط في التحقيقات أنه أثناء محاولة المتهمين الهرب، اصطدم التروسيكل بسيارة الخدمة، ما أدى لانقلاب التروسيكل، وحدوث تلفيات بسيارة الخدمة.

تم نقل المصابين للمستشفى الرئيسي الجامعي، وخروج الأول عقب تلقيه العلاج، وتعينت الحراسة اللازمة على المتهم الثاني، والتحفظ على التروسيكل.

وقررت النيابة العامة حجز المتهم الأول وإعادة عرضه رفقة تحريات إدارة البحث الجنائي عن الواقعة، مع مراعاة مدة الحجز القانونية، والاستعلام من قسم المركبات عن قيمة تلفيات سيارة الشرطة، واستمرار التحفظ على التروسيكل لحين صدور قرار بشأنه.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الأربعاء ..ندوة بالتعليم حول الأمن الأدارى

الأربعاء ..ندوة بالتعليم حول الأمن الأدارى

إلغاء احتفالات أعياد شم النسيم بنوادى الإنتاج الحربي تضامنا مع أسر الشهداء

إلغاء احتفالات أعياد شم النسيم بنوادى الإنتاج الحربي تضامنا مع أسر الشهداء

مقتل 15 مدنيا في حادثين منفصلين في أفغانستان

مقتل 15 مدنيا في حادثين منفصلين في أفغانستان

الصليب الأحمر الألماني يشكو من عدم كفاية تبرعات مواجهة المجاعة في إفريقيا

الصليب الأحمر الألماني يشكو من عدم كفاية تبرعات مواجهة المجاعة في إفريقيا