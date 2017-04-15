لصان يحاولان الهرب فيصطدمان بسيارة شرطة في الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

أصيب عاطلان، أحدهما في حالة خطيرة، إثر إصطدام مركبة "تروسيكل" بسيارة شرطة بمنطقة العطارين وسط الإسكندرية، أثناء محاولتهما الهرب، بعدما شاهدهم ضباط الشرطة حال شروعهما في سرقة أجزاء من دراجة نارية بشارع عبدالحميد بدوي.

تلقى قسم شرطة العطارين إخطارا من ضابط القسم المعين بشارع عبدالحميد بدوي، بمشاهدته "م.ع.ع"، 22 عاما، عاطل، و"ر.ح.أ"، 19 سنة، عاطل، حال شروعهما في سرقة أجزاء من دراجة نارية، وفرا فور رؤية القوات، مستقلين مركبة تروسيكل "بدون لوحات"، قيادة الأول.

وأضاف الضابط في التحقيقات أنه أثناء محاولة المتهمين الهرب، اصطدم التروسيكل بسيارة الخدمة، ما أدى لانقلاب التروسيكل، وحدوث تلفيات بسيارة الخدمة.

تم نقل المصابين للمستشفى الرئيسي الجامعي، وخروج الأول عقب تلقيه العلاج، وتعينت الحراسة اللازمة على المتهم الثاني، والتحفظ على التروسيكل.

وقررت النيابة العامة حجز المتهم الأول وإعادة عرضه رفقة تحريات إدارة البحث الجنائي عن الواقعة، مع مراعاة مدة الحجز القانونية، والاستعلام من قسم المركبات عن قيمة تلفيات سيارة الشرطة، واستمرار التحفظ على التروسيكل لحين صدور قرار بشأنه.