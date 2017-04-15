الشريف يطالب "الأوقاف" بقوافل دعوية لمواجهة الفكر المتطرف بقنا

قنا-عبدالرحمن القرشي

طالب اللواء نظامي الشريف، أمين عام نقابة الأشراف بقنا، وزارة الأوقاف، بتنظيم قوافل دعوية توعوية للشباب بالقرى، تحذرهم من خطورة الفكر المتطرف والمتشدد، وتبصرهم بصحيح الدين وسماحة الإسلام، وعدم التغرير بهم من قبل الآراء الفقهية لدعاة الفتنة والفكر الوهابي والداعشي.

وأكد في تصريحات لـ"مصراوي" ضرورة تدريب أئمة وفقهاء الأوقاف على مناظرة هؤلاء الشباب، التي تمت برمجة عقولهم على عدم قبول الآخر.

وأشار إلى أن ظاهرة اعتناق الأفكار المتطرفة استثنائية بمحافظة قنا، وأن شبابها لديهم وعي عن سائر شباب محافظات الجمهورية، وسبق لهم الخروج لحماية البنوك ومديرية أمن قنا وديوان عام المحافظة، ورفض الانصياع لدعوات التخريب والعنف من قبل جماعة الإخوان الإرهابية، خلال ثورة 30 يونيو.

كما طالب نظامي بضرورة خلق فرص جادة للتنمية الجادة بقنا وصعيد مصر، بعد أن "بات الفقر والبطالة غولا ينهش في عظام المجتمع القنائي والصعيدي بشكل عام"، على حد وصفه.