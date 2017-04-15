أولاد العم قتلوا "سيف" بالرصاص بسبب خلافات الجيرة في سوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد:

قُتل عامل متأثراً بإصابته بطلقات نارية متفرقة بالجسم على أيدِ أبناء عمومته، بسبب الخلاف على شارع بين منزليهما بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة دار السلام، إخطاراً من المستشفى المركزي، بوصول سيف أحمد رفاعي، 50 عاماً، عامل، يقيم بندر دار السلام، جثة هامدة نتيجة إصابته بطلقات نارية متفرقة بالجسم.

وقرر شقيق المجني عليه عبد الكريم أحمد رفاعي، 53 عاماً، مزارع، بأن وراء ارتكاب الواقعة أولاد عمومته، كريم السيد عبد الكريم، ونجل شقيقه إسلام محمد السيد عبدالكريم، بسبب خلافات الجيرة على شارع بين منزليهما.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وضبط المتهمين والسلاح المستخدم.

حررت الشرطة عن ذلك المحضر رقم 1530 إداري المركز لسنة 2017.