طوارئ بالمستشفيات الجامعية استعدادا لعيد القيامة

الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي
كتبت- داليا شبل:
أرسل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى، خطابات رسمية الى رؤساء الجامعات الحكومية، ، لرفع حالة الاستعداد بكافة المستشفيات الجامعية بمناسبة عيد القيامة المجيد وأعياد الربيع.
وكان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي - أعلن فى بيان سابق- منح غدا الأحد عطلة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين في دالجامعات الحكومية، وفق ظروف كل كلية وجامعة بقرار من رئيس كل جامعة، وذلك بمناسبة عيد القيامة المجيد.
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