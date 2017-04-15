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طوارئ بالمستشفيات الجامعية استعدادا لعيد القيامة

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طوارئ بالمستشفيات الجامعية استعدادا لعيد القيامة طوارئ بالمستشفيات الجامعية استعدادا لعيد القيامة

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الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي

كتبت- داليا شبل:

أرسل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى، خطابات رسمية الى رؤساء الجامعات الحكومية، ، لرفع حالة الاستعداد بكافة المستشفيات الجامعية بمناسبة عيد القيامة المجيد وأعياد الربيع.

وكان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي - أعلن فى بيان سابق- منح غدا الأحد عطلة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين في دالجامعات الحكومية، وفق ظروف كل كلية وجامعة بقرار من رئيس كل جامعة، وذلك بمناسبة عيد القيامة المجيد.

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