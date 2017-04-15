الإعلامية بسمة وهبة تستضيف كاهن عبدة الشيطان وتوجه رسالة هامة بعد نهاية حوارها معه

شيماء مصطفى

في إطار حالة تسليط الضوء على عبدة الشيطان عقب الضجة التي تسببت فيها صفحة تحت الأرض – underground على مواقع التواصل الإجتماعي، من نشر لتعويذات وعبارات غريبة وإرسال ما يقال أنها رسائل مشفرة لعبدة الشيطان، قامت الإعلامية بسمة وهبي مقدمة برنامج “هتكلم”، بإستضافة شخص غريب الأطوار والهيئة قدمته للمشاهدين على أنه “كاهن عبدة الشيطان”، مصر فايف يرصد تفاصيل الحوار.

حوار بسمة وهبة مع كاهن عبدة الشيطان على الهواء

الإعلامية بسمة وهبة وأثناء محاورتها لكاهن عبدة الشيطان أكدت أنها لا تستطيع فهم ما يقول من طلاسم وتعاويذ ورموز غريبة غير مفهومة، قائلةً “هوا إحنا في فيلم هندي ولا إيه”، فيما إكتفى كاهن عبدة الشيطان المزعوم والذي ظهر بشكل غريب ومخيف وبجسد مرسوم عليه عدة رسومات مثل الصليب والعين، بالحديث بعبارات غير مفهومة.

كما إستضافت الإعلامية بسمة وهبة أيضاً خلال الحلقة شابين يديران عدد من صفحات التواصل الإجتماعي التي تندرج تحت بند عبدة الشيطان، وكشفت الإعلامية في نهاية حلقتها عن أن كاهن عبدة الشيطان المزعوم ما هو إلا شخص عادي قام بإستخدام مساحيق التجميل ليبدو بهذه الصورة، وأن الهدف من إفتعال تلك الشخصية هو إظهار حجم الزيف والخداع الذي يمكن أن يتعرض له الناس على مواقع التواصل الإجتماعي.

ووجهت بسمة وهبة نداءاً في نهاية الحلقة قالت خلاله “الصفحات اللي بتتكلم عن عبدة الشيطان دي لازم تتقفل”، موؤكدةً أن تلك الصفحات ليس لها علاقة بالتفجيرات كما يدعي البعض، موضحةً ان مصر أكبر من أن يتم نشر تلك التفاهات بها عى حد وصفها.

المصدر : مصرفايف

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