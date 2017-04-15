أخبار عاجلة

"المحافظين": البرلمان له حق مناقشة "تيران وصنافير" بعدما حسمتهما المحكمة لمصر -
مصراوي ينشر قائمة أعضاء تشريعية النواب الموافقين والرافضين لـ"تيران وصنافير" -
حريق يلتهم ٤ سيارات في جراج بكفر الشيخ -
شلش: لا تستخدموا المخابرات وقودا في أزمتكم.. والجزيرتان يهددا وحدة الصف -
تفاصيل جلسة «إيناسيو وكاسونجو» في الزمالك -
رؤى - حلقة الثلاثاء 13-6-2017 مع د. أسامة الأزهري والإعلامي عمرو خليل -
تقارير: ثروات الأفراد في أمريكا تتجاوز 50 تريليون دولار -
رئيس وزراء العراق: بغداد ضد حصار أي دولة -
عدلي يحضر العفاريت في أقل من 30 ثانية..أوعى تفكر تقرأ وراه -
رد فعل ناهد السباعي علي رؤية السحلية في #رامز_تحت_الأرض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

الإعلامية بسمة وهبة تستضيف كاهن عبدة الشيطان وتوجه رسالة هامة بعد نهاية حوارها معه

Google+ Print
الإعلامية بسمة وهبة تستضيف كاهن عبدة الشيطان وتوجه رسالة هامة بعد نهاية حوارها معه الإعلامية بسمة وهبة تستضيف كاهن عبدة الشيطان وتوجه رسالة هامة بعد نهاية حوارها معه

في إطار حالة تسليط الضوء على عبدة الشيطان عقب الضجة التي تسببت فيها صفحة تحت الأرض – underground على مواقع التواصل الإجتماعي، من نشر لتعويذات وعبارات غريبة وإرسال ما يقال أنها رسائل مشفرة لعبدة الشيطان، قامت الإعلامية بسمة وهبي  مقدمة برنامج “هتكلم”، بإستضافة شخص غريب الأطوار والهيئة قدمته للمشاهدين على أنه “كاهن عبدة الشيطان”، فايف يرصد تفاصيل الحوار.

حوار بسمة وهبة مع كاهن عبدة الشيطان على الهواء

الإعلامية بسمة وهبة وأثناء محاورتها لكاهن عبدة الشيطان أكدت أنها لا تستطيع فهم ما يقول من طلاسم وتعاويذ ورموز غريبة غير مفهومة، قائلةً “هوا إحنا في فيلم هندي ولا إيه”، فيما إكتفى كاهن عبدة الشيطان المزعوم والذي ظهر بشكل غريب ومخيف وبجسد مرسوم عليه عدة رسومات مثل الصليب والعين، بالحديث بعبارات غير مفهومة.

كما إستضافت الإعلامية بسمة وهبة أيضاً خلال الحلقة شابين يديران عدد من صفحات التواصل الإجتماعي التي تندرج تحت بند عبدة الشيطان، وكشفت الإعلامية في نهاية حلقتها عن أن كاهن عبدة الشيطان المزعوم ما هو إلا شخص عادي قام بإستخدام مساحيق التجميل ليبدو بهذه الصورة، وأن الهدف من إفتعال تلك الشخصية هو إظهار حجم الزيف والخداع الذي يمكن أن يتعرض له الناس على مواقع التواصل الإجتماعي.

ووجهت بسمة وهبة نداءاً في نهاية الحلقة قالت خلاله “الصفحات اللي بتتكلم عن عبدة الشيطان دي لازم تتقفل”، موؤكدةً أن تلك الصفحات ليس لها علاقة بالتفجيرات كما يدعي البعض، موضحةً ان مصر أكبر من أن يتم نشر تلك التفاهات بها عى حد وصفها.

المصدر : مصرفايف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
"المحافظين": البرلمان له حق مناقشة "تيران وصنافير" بعدما حسمتهما المحكمة لمصر

"المحافظين": البرلمان له حق مناقشة "تيران وصنافير" بعدما حسمتهما المحكمة لمصر

مصراوي ينشر قائمة أعضاء تشريعية النواب الموافقين والرافضين لـ"تيران وصنافير"

مصراوي ينشر قائمة أعضاء تشريعية النواب الموافقين والرافضين لـ"تيران وصنافير"

فيديو| برلماني: لم تسال نقطة دم مصرية على جزيرتي تيران وصنافير

فيديو| برلماني: لم تسال نقطة دم مصرية على جزيرتي تيران وصنافير

مصر تؤكد التزامها بمنع الطائرات القطرية من الهبوط أو العبور في أجوائها

مصر تؤكد التزامها بمنع الطائرات القطرية من الهبوط أو العبور في أجوائها