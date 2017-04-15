39.8 مليار جنيه حجم دعم رغيف الخبز والدقيق في «موازنة 2017 - 2018»

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كشفت بيانات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المقبل 2017 - 2018، عن ارتفاع قيمة دعم السلع التموينية ليبلغ نحو 63 مليار جنيه، مقارنة بنحو 41.1 مليار جنيه خلال موازنة العام المالى الحالى 2016 - 2017، بزيادة بلغت نحو 21.9 مليار جنيه.

وأشارت بيانات الموازنة إلى أن دعم الخبز يشمل نحو 86.2 مليار رغيف بقيمة تبلغ نحو 37.1 مليار جنيه، يستفيد منه نحو 76.8 مليون مواطن، وتدعم الدولة رغيف الخبز الواحد بنحو 43.5 قرش.

وبلغت قيمة دعم دقيق المستودعات نحو 2.6 مليار جنيه فى موازنة العامة المالى المقبل 2017 - 2018، بكمية تبلغ نحو 873 ألف طن.

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كما بلغ إجمالى دعم رغيف الخبز ودقيق المستودعات نحو 39.8 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة.

وتبلغ كمية القمح المحلى المقدرة لموسم الحصاد للعام المقبل 2018 نحو 4.5 مليون طن، كما تبلغ كمية القمح المستورد نحو 4.3 مليون طن.