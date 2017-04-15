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وفد منظمة التجارة العالمية يختتم زيارته لمصر

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وفد منظمة التجارة العالمية يختتم زيارته لمصر وفد منظمة التجارة العالمية يختتم زيارته لمصر

التحرير

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اختتمت، أمس، زيارة وفد منظمة التجارة العالمية للقاهرة، التي استغرقت 3 أيام، واستهدفت الإعداد لمراجعة السياسات التجارية والاستثمارية والاقتصادية الخاصة بمصر.

وأوضح المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الوفد قد عقد خلال الزيارة أكثر من 30 اجتماعًا مع كل الجهات والهيئات المصرية المعنية بالسياسات التجارية والاقتصادية، حيث استعرض خلالها الجانب المصري مؤشرات الأداء الاقتصادي لمختلف القطاعات والإصلاحات التشريعية والقانونية، التي تم إنجازها لتحسين بيئة مناخ الأعمال في .

وأشار الوزير، إلى أن تتطلع لعقد مراجعة سياسات تجارية ناجحة لمصر في إطار منظمة التجارة العالمية باعتبار مصر أحد الأعضاء المؤسسين للمنظمة عام 1995، حيث يعد نجاح تلك المراجعة شهادة ثقة من المجتمع الدولي في الأداء الاقتصادي المصري، مؤكدًا حرص الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة وبالتعاون مع كل الوزارات المعنية الأخرى على استغلال هذه الفرصة لإبراز كل إجراءات الإصلاح الاقتصادي، فضلاً عن عرض برنامج الحكومة المستقبلي لرفع معدلات النمو وتهيئة المناخ الاقتصادي الملائم والجاذب للاستثمارات الأجنبية.

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ومن جانبه أشاد وفد منظمة التجارة العالمية بالجهود الهائلة التي بذلتها الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة والقرارات الاقتصادية الحازمة التي من شأنها دفع عجلة الاقتصاد وتهيئة مناخ الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وخاصةً الاستراتيجية التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لعام 2020 ومنظومة التشريعات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية، فضلاً عن قانون الاستثمار الجديد المزمع صدوره قريبًا.

كما أوضح الوفد أن هذه الزيارة تعد بداية ناجحة على طريق الإعداد لمراجعة السياسات التجارية لمصر، مشيدًا بما لمسه من تعاون من كل الجهات المصرية في تقديم عرض شامل لأداء القطاعات الاقتصادية خلال الفترة الماضية وخطط الحكومة في المرحلة المقبلة لتحسين الوضع الاقتصادي ودفع معدلات النمو.

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