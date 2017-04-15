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وزير الصناعة يبحث مع شركة «جونسون» توسيع حجم أعمالها بالسوق المصرية

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وزير الصناعة يبحث مع شركة «جونسون» توسيع حجم أعمالها بالسوق المصرية وزير الصناعة يبحث مع شركة «جونسون» توسيع حجم أعمالها بالسوق المصرية

التحرير

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التقى المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، فيسك جونسون رئيس مجلس إدارة شركة إس سى جونسون العالمية، التي تعمل في مجال منتجات العناية المنزلية، حيث استعرض الجانبان مشروعات الشركة بمصر والخطط التوسعية للشركة بالسوق المصري  خلال المرحلة المقبلة، حضر اللقاء سلمان أمين مدير العمليات بالشركة.

وقال الوزير، إن الشركة تدرس حاليًا توسيع نطاق أعمالها بالسوق المصري، واستخدامه كمحور تجاري ولوجيستي لنفاذ منتجات الشركة لأسواق القارة الإفريقية، مشيرًا إلى أن اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية بالقارة الإفريقية شجعت الشركة على توسيع نطاق إنتاجها بالسوق المصرى.

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ومن جانبه قال، فيسك جونسون رئيس مجلس إدارة شركة إس سى جونسون العالمية، إن الشركة موجودة بأكثر من 70 دولة حول العالم، ويعمل بها أكثر من 13 ألف عامل.

وأضاف، أن الشركة لديها خبرة كبيرة بطبيعة وإمكانيات السوق المصرى، وذلك من خلال وجود مصانع للشركة بمصر منذ أكثر من 35 عامًا، وهو الأمر الذى دفع الشركة لدراسة الاستفادة من موقع اللوجيستى المميز، وكذا منظومة الاتفاقيات التجارية المرتبطة بها مصر مع العديد من دول العالم وبصفة خاصة السوق الإفريقى لتوسيع نطاق أنشطة الشركة  الإستثمارية والتسويقية بأسواق القارة الإفريقية. 

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