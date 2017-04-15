الطماطم تتجه نحو الانخفاض اليوم.. والتجار: «خسائرنا تجاوزت ضعف المتوقع»

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بعد ارتفاع دام قرابة الأسبوعين، احتلت فيه المجنونة "الطماطم" عرش الارتفاع بين الخضار، عاد سعرها ليهبط قليلا صباح اليوم.

وقد سجلت الطماطم بأسواق الجملة اليوم نحو 4 لـ7 جنيهات للكيلو، بينما سجلت بأسواق التجزئة نحو 8 لـ10 جنيهات للكيلو بانخفاض نحو 2 جنيه للكيلو.

جابر عبد العال، أحد تجار التجزئة، قال إن أسعار الطماطم بالفعل انخفضت مقارنة بالأيام الماضية، التى كان السعر بها مستقر في المتوسط عند 10 لـ12 جنيهًا للكيلو، لافتا إلى أن حجم الخسائر التى عانوا منها وما زالوا يعانون كانت أكبر من المتوقع خلال هذا العام مقارنة بالأعوام الماضية.

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وأضاف عبد العال، أن السوق شهد حالة من الركود الكبير، وبات المواطن يبحث عن الطماطم درجة تانية وغيرها من البقايا، محاولا التعامل مع ارتفاع سعرها، كما أن التجار تكبدوا الكثير من الخسائر، لأنه كلما ارتفع السعر كانت خسارة التالف أكبر.

فيما قال على رجيبي، أحد التجار، إن الأسواق خلال اليومين الماضيين شهدت رقابة غير عادية، وأن هناك لجانًا رقابية ترددت على عدد من الأسواق، ومنها السوق الرئيسي بإمبابة وأرض اللواء وبولاق الدكرور للتأكد من وجود تسعيرة والتعامل مع الارتفاع، وبالفعل الأسعار تغيرت من قبل بعض التجار، معتبرًا أن الأزمة لا تكمن فقط بأسواق التجزئة، لكن عليهم أيضًا إحكام الرقابة على أسواق الجملة، التى تعد السبب الرئيسى وراء ارتفاع الأسعار.

جميلة على مواطنة أربعينية، كانت تصرخ في وجه أحد التجار صباح اليوم، أثناء شرائها الدواجن قالت لنا "حسبنا الله ونعم الوكيل" كيلو الدواجن بـ32 جنيه وكل تاجر بيحط السعر اللى عاجبه المحل بجوار الاخر والفرق في السعر جنيه واتنين وتلاتة"، وأضافت انها انفعلت لأن فرق السعر 2 جنيه والمسافة بين المحلين خطوتين، معتبرة أن الخلل يكمن في الجهات المسؤولة، وليس التجار وحدهم هم المذنبون إلا أن هناك من تركهم يغالون في الأسعار ويجلدون المواطنين يوميا قائلة: "انا بطلت أجيب لحمة من وقت ما بقت بـ100 جنيه لكن دلوقتى هدخل في كارثة تانى هبطل كمان أجيب فراخ كيلو الطماطم بقينا بنقول إن سعره نزل وهو بـ8 جنيه مش حرام عليكم...".