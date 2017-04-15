بسبب انخفاض الطلب عليها.. تراجع أسعار اللحوم والخضراوات في الشرقية

التحرير

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شهدت محافظة الشرقية تراجعًا فى أسعار بعض السلع الغذائية والخضراوات، وذلك نتيجة انخفاض الطلب عليها، بينما حافظت بعض السلع الأخرى على أسعارها ثابتة دون ارتفاع أو انخفاض، بعد أن شهدت الشرقية ارتفاعًا ملحوظًا فى أسعار تلك السلع خلال الفترة الأخيرة، مما أدى إلى غضب الأهالى، الذين طالبوا الجهات الرقابية بالتدخل لضبط الأسعار وانتشالهم من جشع التجار.

«التحرير» رصدت أسعار بعض السلع الغذائية، التى يقبل على شرائها الأهالى، ففى مجال اللحوم شهدت أسعار اللحوم العجالى ثباتًا فى أسعارها مقابل 110 جنيهات للكيلو، بينما وصلت ترجعت اللحوم الجملى إلى 90 جنيهًا، بعد أن كانت تباع مقابل 95 جنيهًا للكيلو، ووصلت أسعار لحوم الدجاج إلى 28 جنيهًا، بينما تراوحت أسعار السمك البلطى بين 25 إلى 30 جنيهًا، وبلغ سعر السمك الروسى 30 جنيهًا، وسمك التونة 25 جنيهًا.

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وفيما يتعلق بأسعار الخضراوات فقد تراجع سعر كيلو الطماطم إلى 8 جنيهات، بعدما بلغ 12 جنيهًا، وتراجع سعر الخيار من 8 جنيهات إلى 5 جنيهات للكيلو الواحد، وشهد سعر الفلفل ثباتًا عند سعر 8 جنيهات للكيلو الواحد، وتراجع سعر الكوسة من 5 جنيهات إلى 4 جنيهات ونصف للكيلو، وتراجع سعر الباذنجان من 6 جنيهات إلى 3 جنيهات للكيلو، وتراجع سعر البصل من 6 جنيهات إلى 4 جنيهات للكيلو، وتراجع سعر الجزر من 5 جنيهات إلى 4 جنيهات للكيلو، وتراجع سعر السبانخ من 8 جنيهات إلى 5 جنيهات للكيلو، وتراجع سعر البسلة من 6 جنيهات إلى 5 جنيهات للكيلو، بينما انخفض سعر ورق العنب 12 جنيهًا للكيلو، وتراجع سعر الملوخية الخضراء من 22 جنيهًا إلى 20 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر الفاصوليا الخضراء 6 جنيهات للكيلو، والليمون 24 جنيهًا للكيلو، والبطاطس 4 جنيهات للكيلو، وفيما يتعلق بأسعار الفواكه تراجع سعر الموز من 8 جنيهات إلى 7 جنيهات للكيلو، وتراجع سعر البرتقال الصيفى من 9 جنيهات إلى 5 جنيهات للكيلو، كما تراجع سعر التفاح من 20 جنيهًا إلى 15 جنيهًا للكيلو، وتراجع سعر الفراولة من 8 جنيهات إلى 6 جنيهات للكيلو، وبلغ سعر الكانتلوب 8 جنيهات للكيلو.