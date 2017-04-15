صور..” صفحة تحت الأرض” تتخطي الحدود الحمراء وتهدد الرئيس عبد الفتاح السيسي

شيماء مصطفى

قامت صفحة “تحت الأرض” ليلية أمس بتهديد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وذلك عبر منشور علي صفحتهم الخاصة عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وجاء نص الرسالة مشفرة كما اعتادوا، ولم يفهم منها نشطاء “فيس بوك” إلا كلمة عبد الفتاح السيسي.

وكانت صفحة ” تحت الأرض” قد قامت من قبل بتهديد أكثر من شخصية عامة ومنها المستشار مرتضي منصور عضو مجلس النواب ورئيس نادي الزمالك، والإعلامي أحمد موسي، وذلك من خلال رسائل مشفرة، وختم تهديدها أمس بتفجير يوم شم النسيم وحددت المحافظة التي ستشهد العمل الإرهابي.

والجدير بالذكر أن صفحة ” تحت الأرض قد تنبأت بتفجير كنيسة مار جرجس بطنطا والكنيسة المرقسية بالإسكندرية قبل التفجير بيومين، ووعدت بالمزيد في الفترة القادمة.

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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