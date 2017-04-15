أخبار عاجلة

"المحافظين": البرلمان له حق مناقشة "تيران وصنافير" بعدما حسمتهما المحكمة لمصر -
مصراوي ينشر قائمة أعضاء تشريعية النواب الموافقين والرافضين لـ"تيران وصنافير" -
حريق يلتهم ٤ سيارات في جراج بكفر الشيخ -
شلش: لا تستخدموا المخابرات وقودا في أزمتكم.. والجزيرتان يهددا وحدة الصف -
تفاصيل جلسة «إيناسيو وكاسونجو» في الزمالك -
رؤى - حلقة الثلاثاء 13-6-2017 مع د. أسامة الأزهري والإعلامي عمرو خليل -
تقارير: ثروات الأفراد في أمريكا تتجاوز 50 تريليون دولار -
رئيس وزراء العراق: بغداد ضد حصار أي دولة -
عدلي يحضر العفاريت في أقل من 30 ثانية..أوعى تفكر تقرأ وراه -
رد فعل ناهد السباعي علي رؤية السحلية في #رامز_تحت_الأرض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

صور..” صفحة تحت الأرض” تتخطي الحدود الحمراء وتهدد الرئيس عبد الفتاح السيسي

Google+ Print
صور..” صفحة تحت الأرض” تتخطي الحدود الحمراء وتهدد الرئيس عبد الفتاح السيسي صور..” صفحة تحت الأرض” تتخطي الحدود الحمراء وتهدد الرئيس عبد الفتاح السيسي

قامت صفحة “تحت الأرض” ليلية أمس بتهديد الرئيس المصري عبد الفتاح وذلك عبر منشور علي صفحتهم الخاصة عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وجاء نص الرسالة مشفرة كما اعتادوا، ولم يفهم منها نشطاء “فيس بوك” إلا كلمة عبد الفتاح السيسي.

وكانت صفحة ” تحت الأرض” قد قامت من قبل بتهديد أكثر من شخصية عامة ومنها المستشار مرتضي منصور عضو مجلس النواب ورئيس نادي ، والإعلامي أحمد موسي، وذلك من خلال رسائل مشفرة، وختم تهديدها أمس بتفجير يوم شم النسيم وحددت المحافظة التي ستشهد العمل الإرهابي.

والجدير بالذكر أن صفحة ” تحت الأرض قد تنبأت بتفجير كنيسة مار جرجس بطنطا والكنيسة المرقسية بالإسكندرية قبل التفجير بيومين، ووعدت بالمزيد في الفترة القادمة.

 

المصدر : مصرفايف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
تفاصيل جلسة «إيناسيو وكاسونجو» في الزمالك

تفاصيل جلسة «إيناسيو وكاسونجو» في الزمالك

السيسي يصل القاهرة قادمًا من برلين بعد زيارة استمرت 3 أيام

السيسي يصل القاهرة قادمًا من برلين بعد زيارة استمرت 3 أيام

كاسنجو: التواجد في الزمالك «فخر».. ومرتضى للاعب «سأجلب لك الجمبري»

كاسنجو: التواجد في الزمالك «فخر».. ومرتضى للاعب «سأجلب لك الجمبري»

الزمالك يعتمد تشكيل جهاز فريق «اليد» في الموسم الجديد

الزمالك يعتمد تشكيل جهاز فريق «اليد» في الموسم الجديد