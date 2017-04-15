بالأرقام.. تعرف على أسعار عمرة رمضان بعد إرتفاع الأسعار بنسبة 80%

شيماء مصطفى

مع اقتراب شهر رمضان المبارك والذي سيحل ضيفاً على جميع أقطار الأمة العربية والإسلامية في الـ 27 من شهر مايو المقبل، يحلم الكثير من المواطنين في مصر بأداء عمرة شهر رمضان المبارك، إلا أن المشكلة هذا العام هو إرتفاع الأسعار والناتج عن تحرير سعر الصرف حيث ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، حيث اقترب سعر الريال السعودي من مقدار الـ 5 جنيهات مصرية.

وعن أسعار عمرة شهر رمضان المبارك ، فقد أعلن ناصر تركي عضو اللجنة العليا للحج السياحي والعمرة بأن أسعار عمرة شهر رمضان لهذا العام قد شهدت زيادة في أسعارها عن العام الماضي بنسبة تصل إلى 80%.

وأشار عضو اللجنة العليا للحج السياحي والعمرة أنه وعلى الرغم من إرتفاع تكلفة أداء العمرة بنسبة 80% هذا العام بالمقارنة بالأعوام السابقة، إلا أن هناك طلب متزايد من قبل المواطنين للقيام بالحجز لأداء عمرة رمضان.

وعن أسعار عمرة رمضان فهي ستكون كالتالي :-

أسعار الرحلات البرية للعمرة خلال شهر رمضان الحالي هي 11 ألف جنيه مقابل 7000 جنيه العام الماضي، برامج الطيران الاقتصادي بسعر 19 ألف جنيه في مقابل 12000 جنيه العام الماضي، برامج الأربعة نجوم والتي كانت خلال رمضان الماضي بسعر 15 ألف جنيه، سوف يتم تنفيذها خلال شهر رمضان المقبل بسعر 25 ألف جنيه.

أما الخمسة نجوم فسوف تصل أسعارها ل 25 ألف جنيه و30 ألف جنيه مقابل الـ 15 ألف خلال العام الماضي.

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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