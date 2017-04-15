يوفنتوس يواجه متذيل الكالتشيو.. وصلاح يبحث عن مواصلة التألق

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يرحل المتصدر يوفنتوس برصيد 77 نقطة لمواجهة متذيل الترتيب بيسكارا برصيد 14 نقطة ضمن مباريات الجولة رقم 32 في الدوري الإيطالي.

ويرغب يوفنتوس في الحصول على النقاط الثلاث للاقتراب أكثر من التتويج باللقب، خاصة أن اليوفي فاز في أخر لقاءات جمعت بينهما في الدوري وسجل 11 هدفا، بل ولم يفز بيكسارا على السيدة العجوز سوى في مباراة واحدة فقط في أخر 29 مباراة جمعت بينهما.

وسيعول اليوفي في مباراة اليوم على خط دفاعه الحديدي الذي لم يستقبل أي أهداف في 8 مباريات من أخر 12 خاضها في الدوري الإيطالي، ومع ذلك يدرك يوفنتوس أن يمتلك هذا الموسم أسوأ سجل خسائر خارج ملعبه بواقع 4 هزائم منذ موسم 2010- 2011 عندما خسر 5 مباريات.

ويبحث المهاجم الأرجتيني جونزالو هيجواين عن تسجيل هدفه رقم 200 في الدوريات الأوروبية (الدوري الإسباني والإيطالي) حيث يتفوق عليه فقط كل من ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وزلاتان إبراهيموفيتش منذ يناير من عام 2007.

وفي إطار نفس الجولة، يستقبل روما الوصيف برصيد 71 نقطة نظيره أتالانتا الخامس برصيد 59 نقطة في مباراة قوية للغاية يسعى من خلالها روما لمواصلة الضغط على المتصدر يوفنتوس، بينما يهدف أتالانتا لضمان المشاركة الأوروبية في الموسم المقبل.

ونجح أتالانتا في تفادي الخسارة في أخر 4 مبارايات أمام روما من خلال تحقيق الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما، ولكن يملك الذئاب نتائج مميزة على ملعبهم هذا الموسم من خلال الفوز في 17 مباراة من أصل 18 حيث أتت الخسارة الوحيدة أمام نابولي.

وساهم محمد صلاح في أخر 4 أهداف سجلها روما في أخر 3 مباريات بالدوري الإيطالي من خلال تسجيل هدفين وصناعة مثلهما، ولكنه سيواجه واحد من أقوى خطوط الدفاع في الدوري هذا الموسم، حيث نجح أتالانتا في الحفاظ على نظافة شباكه في 14 مباراة ولا يتفوق عليه سوى يوفنتوس في 15 مباراة.

وبدوره يستقبل نابولي صاحب المركز الثالث برصيد 67 نقطة نظيره أودينيزي الـ11 برصيد 40 نقطة على ملعب سان باولو، بحثا عن مواصلة الضغط على روما بهدف إنهاء الدوري في المركز الثاني المؤهل مباشرة إلى دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ونجح نابولي في الفوز في 3 مباريات من أخر 4 جمعته بأودينيزي، ولم يتمكن الأخير من الفوز على فريق الجنوب على ملعبه سوى 4 مباريات فقط أخرها في شهر أبريل من عام 2011.

ولم يتعرض نابولي سوى لخسارة وحيدة في أخر 20 مباراة في الدوري هذا الموسم من خلال تحقيق الفوز في 14 مباراة والتعادل في 5، وهي أفضل مسيرة لكل فرق الدوري خلال تلك الفترة.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي:

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انتر- ميلان الساعة 12:30

روما- أتالانتا الساعة 15:00

تورينو- كروتوني الساعة 15:00

بيسكارا- يوفنتوس الساعة 15:00

جنوة- لاتسيو الساعة 15:00

فيورنتينا- إمبولي الساعة 15:00

باليرمو- بولونيا الساعة 15:00

كالياري- كيفو فيرونا الساعة 15:00

ساسولو- سامبدوريا الساعة 18:00

نابولي- أودينيزي الساعة 20:45