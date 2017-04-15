شاهد| «وزارة التموين» ومفاجأة سارة للمواطنين بشأن أسعار السلع في المجمعات الاستهلاكية

شيماء مصطفى

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين ” ممدوح رمضان” أن مباحث مع الأجهزة الرقابية في تعاون مستمر من أجل ضبط السواق المصرية من خلال جولاتها داخل الأسواق المنتشرة على مستوى جمهورية مصر العربية، حيث تم ضبط الكثير من السماك والفسيخ والرنجة الفاسدة قبل شم النسيم.

أضاف ” رمضان ” من خلال مداخلة هاتفية مع برنامج ” صباح أون” اليوم السبت، مناشداً المواطنين بضرورة شراء السمك والفسيخ من الأماكن التي تتبع تعليمات الصحة، وعدم الشراء من المناطق مجهولة المصدر والتوجه لمنافذ التابعة لوزارة التموين والمجمعات الاستهلاكية الخاضعة للرقابة التمونية.

كما أكد المتحدث الرسمي بأن السعار في المجمعات الاستهلاكية ستظل كما هى دون زيادات خلال الفترة القادمة، وذلك لحالة الاستعداد التام لدخول شهر رمضان من حيث السيطرة على الأسعار وعدم ارتفاعها على المواطنين.

كما أكدت تقارير للغرف التجارية أن سعر السكر سوف يتراجع خلال الأيام القادمة 4.5 جنيهاً في السوق المصرية .

أسعار ياميش رمضان

سعر قمر الدين السوري 400 جرام، مابين 24 جنية و 25 جنية.

سعر قمر الدين المصري 400 جرام، من 18 جنية و19 جنية. جوز هند فيتنامي وأيضا سيرلانكي، يتراوح السعر بين 60 جنيةو85 جنية. البلح المجفف المصري سعره من 8 جنيةإلى11 جنية.

سعر القراصيا مستوردة مابين 75 جنية و87 جنية.

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المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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