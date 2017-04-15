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تأجيل محاكمة 67 متهمًا في قضية "اغتيال النائب العام السابق" لـ 18 أبريل

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تأجيل محاكمة 67 متهمًا في قضية "اغتيال النائب العام السابق" لـ 18 أبريل تأجيل محاكمة 67 متهمًا في قضية "اغتيال النائب العام السابق" لـ 18 أبريل

مصراوي Masrawy

تأجيل محاكمة 67 متهمًا في قضية اغتيال النائب العام

كتب- عمرو علي:
قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 67 متهماً - بينهم 51 محبوسين - باغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، لجلسة 18 أبريل.
وجاء قرار التأجيل لتعذر حضور المتهمين.
وقُتل بركات في حادث تفجير استهدف موكبه بمنطقة الجديدة بالقاهرة، في أواخر يونيو 2015، ليكون أكبر مسؤول مصري يقتل في حادث اغتيال منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو 2013.
وأسندت النيابة العامة للمدعى عليهم تهم ارتكاب جرائم "الانضمام لجماعة إرهابية داخل البلاد، والالتحاق بمنظمة إرهابية خارج البلاد، والتخابر مع حركة حماس، والقتل العمد والشروع فيه، والتخريب، وحيازة واستعمال وتصنيع مفرقعات، والاتفاق الجنائي، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء بغير ترخيص، والتسلل عبر الحدود".
وقال وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، في مؤتمر صحفي سابق، إن قيادات جماعة الإخوان في تركيا وحركة حماس ضالعون في التخطيط والتمويل والتنفيذ لعملية اغتيال بركات.

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