كاتب إثيوبي يفجر مفاجأة عن نهر النيل تذهل المصريين

شيماء مصطفى

أبرز الكاتب الإثيوبي " آمين تيفيري" أهمية نهر النيل لمصر منذ العصور القديمة مستشهدًا بالترانيم التي كان يرددها المصريون القدماء حبًا فيه.

وأوضح "تيفيري"، في مقال له بصحيفة "إثيوبيان هيرالد" نقلها موقع "أول أفريكا"، أن ظاهرة هذا النهر المنفردة تطرح سؤالا هامًا وهو "من يملك النيل؟".

ونوه الكاتب عن أن جميع دول حوض النيل تمتلك هذا النهر، مضيفًا أن دول حوض النيل بحاجة لأناشيد جديدة يغنيها شعوبها من قلوبهم للنيل و"سد النهضة" هو السطر الأول لنشيد جديد.

وقال "تيفيري": إنه مع اقتراب انتهاء بناء "سد النهضة"، تجري حاليًا احتفالات الذكرى السادسة لبدء هذا المشروع العملاق.

وبحسب الكاتب الإثيوبي، فإن بعض المحللين يرون أن "سد النهضة" فتح فصلا جديدًا في تاريخ الجدال بشأن ملكية مياه النيل، مؤكدًا أن امتلاك المياه العذبة لا يمنح إثيوبيا ملكية حصرية للنيل.

وزعم "تيفيري"، أن شعار إثيوبيا اليومي هو الاستخدام المنصف والعادل لموارد مياه النيل، مدعيًا أنه التوجه الأساسي لسياستها الخارجية.

ودعا الكاتب إلى وضع خطة إقليمية لتنمية المياه تعتمد على الحقائق السياسية للمنطقة وتساعدها على الحفاظ على ثقافة الحوار البناء ما يؤدي في نهاية المطاف لحل للصراع الإقليمي.

المصدر : فيتو

شبكةعيونالإخبارية

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