هيئات فلسطينية: 6500 أسير يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي

رام الله ( د ب أ)

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، والجهاز المركزي للإحصاء اليوم السبت إن 6500 أسير فلسطيني يقبعون في السجون الإسرائيلية، بينهم 57 امرأة و300 طفل.

وأوضحت المؤسسات الثلاث، في بيان صحفي بمناسبة يوم الأسير الذي يصادف بعد غد الاثنين وبثته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن المؤسسات الرسمية والحقوقية، سجلت منذ 28 سبتمبر 2000، نحو 100 ألف حالة اعتقال، بينها نحو 15 ألف طفل تقل أعمارهم عن 18 عاما، و 1500 امرأة، ونحو 70 نائباً ووزيراً سابقاً.

وحسب المؤسسات، أصدرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي نحو 27 ألف قرار اعتقال إداري.

ويقول فلسطينيون إن العشرات من بين هؤلاء الأسرى أمضوا أكثر من 20 عاما قيد الاعتقال، ويتعرضون لحملات قمع وتضييق، ويتم احتجاز المئات منهم دون محاكمة بموجب إجراءات الاعتقال الإداري.

وبادر عشرات الأسرى الفلسطينيين إلى إعلان الإضراب فرديا عن الطعام خلال الأعوام الأربعة الماضية، أغلبهم ضد الاعتقال الإداري وقرارات العزل الإسرائيلية بحقهم.