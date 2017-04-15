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وزير الدفاع الأمريكي يزور مصر الأسبوع المقبل

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وزير الدفاع الأمريكي يزور مصر الأسبوع المقبل وزير الدفاع الأمريكي يزور مصر الأسبوع المقبل

مصراوي Masrawy

جيمس ماتيس وزير الدفاع الامريكى

واشنطن- (أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن جيمس ماتيس وزير الدفاع سيبدأ في 17 إبريل الجاري، جولة هي الرابعة له منذ توليه منصبه، إلى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأوضحت وزارة الدفاع -في بيان بثته على موقعها الرسمي الجمعة- أن ماتيس سيتوجه إلى يوم 19 أبريل الجاري، في زيارة يبحث خلالها قضايا الأمن الإقليمي، وسيشارك في مراسم وضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول.

وأشار البنتاجون إلى أن زيارة مصر ستأتي عقب يوم من زيارة ماتيس للسعودية، التي يستهل بها جولته الشرق أوسطية، حيث من المقرر أن يتوجه إلى في 18 أبريل لعقد سلسلة من اللقاءات من أجل تعزيز الالتزام بالشراكة الأمنية بين البلدين.

وأضاف البيان أن ماتيس سيتوجه إلى إسرائيل في 20 أبريل، للاجتماع مع الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع أفيجدور ليبرمان، كما سيتوجه وزير الدفاع الأمريكي في 22 أبريل، إلى قطر لمواصلة الجهود لتعزيز الأمن الإقليمي، قبل أن يتوجه في 23 أبريل إلى جيبوتى للاجتماع مع الرئيس إسماعيل عمر جيله لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين أمريكا وجيبوتي للمساهمة في تعزيز الاستقرار الإقليمي.

واختتمت وزارة الدفاع الأمريكية بيانها بالتأكيد أن ماتيس يهدف من هذه الجولة، إلى إعادة التأكيد على التحالفات العسكرية الرئيسية للولايات المتحدة، من خلال عقد محادثات مع الشركاء الاستراتيجيين في الشرق الأوسط وإفريقيا حول الجهود التعاونية لمواجهة الأنشطة المزعزعة للاستقرار وكيفية التصدي للمنظمات الإرهابية المتطرفة.

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