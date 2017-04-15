المرصد السوري: قوات قسد تدخل ضواحي أهم مدن معقل داعش

القاهرة /دمشق ( د ب أ)

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم السبت بأن قوات سوريا الديمقراطية" قسد" والمدعومة بالقوات الخاصة الأمريكية وطائرات التحالف الدولي تمكنت من الدخول إلى الضواحي الغربية لمدينة الطبقة القديمة أهم مدن محافظة الرقة معقل تنظيم داعش في سوريا.

وقال المرصد، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) نسخة منه اليوم، إن ذلك يأتي بعد سيطرتها على أجزاء واسعة من ضاحية الإسكندرية وعايد صغير والواقعتين في جنوب شرق وغرب مدينة الطبقة.

وحسب المرصد، تدور معارك عنيفة بين الطرفين بدأت ليل الجمعة السبت إثر هجوم لقوات سوريا الديمقراطية على المنطقتين، ترافق مع دوي انفجارات عنيفة وقصف متبادل بين طرفي القتال، وسط تحليق لطائرات التحالف في سماء المنطقة، واستهدافها لمواقع وتمركزات للتنظيم في محاور الاشتباك.

ويأتي هذا الهجوم ضمن نطاق استمرار عملية "غضب الفرات" التي أطلقتها قوات سوريا الديمقراطية مدعمة بطائرات التحالف الدولي، وقوات خاصة أمريكية، في السادس من نوفمبر الماضي.

وجاء دخول ضواحي مدينة الطبقة بعد أسابيع من انتقال المعارك من ضفة الفرات الشمالية إلى الضفة الجنوبية للنهر، بعد أن نفذت قوات أمريكية بمشاركة من قوات سوريا الديمقراطية في 22 مارس الماضي عملية إنزال مظلي من الجو بمنطقة الكرين الواقعة على بعد 5 كم غرب مدينة الطبقة، بالتزامن مع عبور لقوات أخرى منهم لنهر الفرات على متن زوارق باتجاه منطقة الكرين.