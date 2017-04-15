عودة طائرة "اير ليجر" لمطار القاهرة بسبب فقدان جواز سفر مساعد الطيار

كتب - طه عبيد:

قرر قائد طائرة "اير ليجر" المتجهة الي الصين، العودة مرة أخري الي مطار القاهرة الدولي، بعد تبين فقدان مساعده لجواز سفره في المطار قبل الصعود للطائرة

وصرحت مصادر ملاحية بالمطار أن سلطات المطار تلقت إشارة من قائد طائرة "اير ليجر"، يطلب فيه العودة مرة أخري الي المطار، بسبب فقدان مساعده جواز السفر الخاص به في المطار .

وأضافت المصادر أنه تم السماح للطائرة بالهبوط في مطار القاهرة، ونزل مساعد قائد الطائرة الي المطار، وعثر علي جواز السفر الخاص به، وعادت الطائرة للإقلاع مجددا متجهة الي وجهتها المحددة بمطار شنغهاي بالصين .