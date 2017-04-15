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الرئيس السيسي يوفد مندوبين لتهنئة الطوائف المسيحية وحضور قداس عيد القيامة المجيد

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الرئيس السيسي يوفد مندوبين لتهنئة الطوائف المسيحية وحضور قداس عيد القيامة المجيد الرئيس السيسي يوفد مندوبين لتهنئة الطوائف المسيحية وحضور قداس عيد القيامة المجيد

مصراوي Masrawy

الرئيس عبد الفتاح السيسى

القاهرة- (مصراوي):

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس ديوان رئيس الجمهورية مصطفى شريف محمود إلى كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بالعباسية لحضور قداس عيد القيامة المجيد برئاسة قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والأقباط الأرثوذكس.

وأوفد الرئيس السيسى أمناء رئاسة الجمهورية إلى الطوائف المسيحية لحضور قداس عيد القيامة المجيد وهم : السيد محمد نجم أمين رئاسة الجمهورية إلى طائفة الأقباط الكاثوليك ، والسيد كريم الديوانى أمين رئاسة الجمهورية إلى طائفة الأقباط الأنجيلية ، والسيد عبد العزيز الشريف أمين رئاسة الجمهورية إلى طائفة السريان الأرثوذكس ، والسيد محمد يحيى أمين رئاسة الجمهورية إلى الكنيسة الأسقفية.

كما أوفد اللواءات إلى الطوائف المسيحية لحضور قداس عيد القيامة المجيد وهم اللواء شرطة أشرف زغلول عبد الحميد إلى طائفة الروم الأرثوذكس ، واللواء شرطة ناصر محمد عبد العزيز عامر إلى طائفة الروم الكاثوليك، واللواء شرطة إيهاب مختار إلى طائفة السريان الكاثوليك، واللواء شرطة خالد سليمان إلى طائفة الموارنة الكاثوليك ، واللواء شرطة خالد شفيق إلى طائفة الكلدان الكاثوليك، واللواء شرطة عادل الزنكلونى إلى طائفة اللاتين الكاثوليك.

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مصراوي Masrawy

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