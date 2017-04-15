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أمن أسوان يضبط هاربًا من المؤبد خلال ثورة 25 يناير

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أمن أسوان يضبط هاربًا من المؤبد خلال ثورة 25 يناير أمن أسوان يضبط هاربًا من المؤبد خلال ثورة 25 يناير

مصراوي Masrawy

مديرية أمن أسوان

أسوان ـ إيهاب عمران:

ضبطت مباحث أسوان، عرفة محروس عرفة، هارب من السجون أثناء ثورة 25 يناير 2011، مقيم بدائرة مركز إدفو، سابق ضبطه واتهامه في القضية رقم (1368 /2007)، جنايات مركز أبو النمرس في الجيزة بتهمة حيازة مخدرات.

كما أن المضبوط هارب من سجن 430 بوادي النطرون في القضية رقم (12305 / 2008) جنايات مركز إدفو، والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد، بجلسة 30 أكتوبر 2008.
تم تحرير محضر بواقعة ضبط المتهم، وجار عرضه على النيابة.

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