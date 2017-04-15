عمرو دياب يصطحب دينا الشربينى في رحلة إلى الإمارات

توجه النجم عمرو دياب ، اليوم، السبت، إلى دبى، وبصحبته على الطائرة نفسها الممثلة دينا الشربينى، فى زيارة للإمارات، وذلك رغم نفى عدد من المقربين منهما لخبر زواجهما الذى انتشر خلال الأسابيع الماضية.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة إن "دياب" و"الشربينى" أنهيا إجراءات سفرهما على رحلة الخطوط الإماراتية رقم 926 والمتجهة إلى دبى وانتظرا سويا بصالة الخدمة المميزة ـ-كبار الزوار بمقابل رسوم مالية- وكانا بصحبة بعضهما وتم سداد قيمة دخولهما الصالة بإخطار واحد وتم كتابة اسم "دينا الشربينى" ثلاثيا باسم "دينا محمد عبدالبارى" بدون كتابة اللقب "الشربينى" حيث أثار الأمر تعليقات الركاب والعاملين بصحة زواجهما.

يذكر أن عددا من المقربين من النجم عمرو دياب والممثلة دينا الشربينى قد نفوا خبر زواجهما أكثر من مرة.