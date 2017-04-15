المصري وسموحة في مهمة صعبة بالكونفيدرالية

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يستضيف نادي المصري البورسعيدي نظيره كمبالا سيتي الأوغندي، اليوم السبت في تمام الساعة السابعة مساءً، على استاد الإسماعيلية، بقيادة تحكيمية للحكم يوسف السرايري، ضمن مباريات الإياب لدور الـ"32 مكرر" لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وانتهت مباراة الذهاب بأوغندا بهدف نظيف فى الوقت القاتل (الدقيقة 94) لأصحاب الأرض، لذلك يحتاج المصرى بقيادة مديره الفني حسام حسن، للفوز بهدفين أو أكثر من أجل انتزاع بطاقة التأهل.

يشار إلى أن المصري قد صعد إلى هذا الدور، بقيادة مديره الفني حسام حسن، بعد إلغاء مباراة العودة أمام دجوليبا المالي بعد وقف نشاط اتحاد الكرة المالي، بعد أن هُزم الفريق البورسعيدي في مبارة الذهاب بهدفين نظيفين من الفريق المالي.

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كما سيواجه نادي سموحة نظيره بيدفيست ويتس الجنوب إفريقي، بملعب برج العرب بالإسكندرية، بقيادة تحكيمية للحكم فيرديناند أدوح أنييتي.

وكانت قد انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبى، ويحتاج سموحة بقيادة مديره الفني مؤمن سليمان لتحقيق الفوز بأى نتيجة فى لقاء اليوم للتأهل لدور المجموعات واستكمال المشوار الأفريقي.

وصعد سموحة، بقيادة مديره الفني مؤمن سليمان إلى هذا الدور عقب تخطيه نظيره أولينزي ستارز الكيني، بعد أن فاز الفريق السكندري ذهابًا برباعية نظيفة قبل أن يُهزم إيابًا بثلاثية نظيفة.